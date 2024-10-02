Яйца-пашот также имеют еще одно преимущество, и это "горячая" тема.

Вареные яйца - это не только вкусно, но и по словам диетологов, очень полезно, особенно для тех, кто срадает повышенным уровнем холестерина.

Консультант по фитнесу и питанию Fortune Recommends Health Крис Мор отметил, что варка яиц дает несколько преимуществ, если человек старается поддерживать или снизить уровень холестерина, пишет Health Digest.

Мор объяснил, что варка не требует"дополнительных жиров, таких как растительное или сливочное масло". Специалист добавил, что такое приготовление яиц не добавляет жира или калорий, сохраняет питательные вещества, делая еду одновременно постной и питательной.

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По словам Мора, пашот также имеет еще одно преимущество, и это "горячая" тема: "Пашотирование яиц подразумевает приготовление при более низких температурах, что помогает снизить окисление холестерина, который содержится в яйце".

Дело в том, что так называемый "плохой" холестерин состоит из окисленного холестерина, который прилипает к внутренней части артерий. Со временем окисленный холестерин вызывает сужение артерий, затрудняя им перекачивание крови.

Когда холестерин в пище окисляется, то он с большей вероятностью накапливается на стенках артерий. А тепло (например, когда вы готовите яйца при высокой температуре) является триггером окисления холестерина. Поскольку при варке яйца подвергаются умеренному тепловому воздействию в течение короткого периода времени, холестерин меньше окисляется и поэтому почти безвреден.

Как приготовить яйцо-пашот

Яйца-пашот являются одним из самых любимых способов насладиться яичницей. Кулинар Джон Канелл на своем Youtube-канале рассказал, как идеально приготовить такое яйцо.

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