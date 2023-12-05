Специалисты выделили семь признаков, говорящих о том, что человеку совершенно не интересно мнение других о его персоне и решениях, которые он принимает.

Повзрослев, люди начинают ощущать на себе давление со стороны семьи и других важных людей в жизни, с требованием получить образование, сделать хорошую карьеру, создать семью и вообще добиться успеха.

Однако, многие задумываются над тем, как было бы хорошо наконец-то жить своей жизнью и забыть обо всем давлении и ожиданиях окружающих, пишет Hackspirit. В связи с этим психлоги назвали семь признаков того, что вас перестало волновать, что думают люди о ваших жизненных решениях.

1. У тебя есть свой стиль. Наиболее очевидным признаком того, что вы освободились от ожиданий других людей, является то, что у вас есть своя манера одеваться и следить за собой. Это означает, что ваш внешний вид не зависит от тенденций или ожиданий других. Вы не чувствуете необходимости подстраиваться под то, что популрно или модно.

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Когда вы являетесь рабом моды и чувствуете, что должны одеваться определенным образом, чтобы вписаться в группу или просто чтобы вас считали "соответствующей моде", вы часто в конечном итоге пытаетесь заставить себя. Но когда вы освободитесь от этого мышления, вы обретете невероятную свободу выражать свой собственный стиль.

2. Вы уверенно выражаете свое мнение. Отказ от выражения своего мнения наносит серьезный ущерб вашей уверенности в себе. Если вы постоянно говорите себе: "Ты не можешь так говорить" или "Держи это при себе", вы подсознательно укрепляете убеждение, что ваше мнение недостаточно обоснованно или недостаточно хорошо. Если вы откажитесь от такой практики, то это отличный знак того, что вы цените себя больше, чем заботитесь о том, что о вас думают другие.

3. Вы перестали постоянно сравнивать себя с другими. Эти сравнения могут никогда не закончиться, мы дополняем список сравнений себя с другими людьми на протяжении жизни. Освобождение от этого показывает, что вы действительно перешли на новый уровень.

4. Тебя окружают настоящие друзья. Если вы сможете перестать заботиться о том, что люди думают о вашем выборе и вашем социальном статусе, вы сможете обрести совершенно новую свободу и чувство счастья. У вас также останутся настоящие друзья, которые действительно заботятся о вас.

5. Вы не всегда ищете внешнего подтверждения. Когда вы сможете положить конец такому поведению, это признак того, что вы стали более уверены в себе. Вы можете подтвердить себя и поверить, что выбор, который вы делаете, правильный для вас.

6. Вы счастливы быть самим собой. Это явный признак того, что вас перестало волновать, что люди думают о ваших жизненных решениях, когда вы счастливы быть самим собой. То есть вы можете выразить свою индивидуальность, а не пытаться ее скрыть или подавить. Если вы можете уверенно выражать свои мысли, даже если знаете, что вас посчитают другим и даже странным, это показывает, что вас перестало волновать то, что думают другие.

7. Вы не боитесь совершать ошибки. Никто на самом деле не хочет потерпеть неудачу. Но реальность такова, что иногда это случается. Так что, если вы не можете избежать неудачи, вы можете хотя бы переосмыслить ее и воспринять как полезный опыт. Итак, если вы больше не боитесь неудачи, а вместо этого принимаете ее, вы перестаете беспокоиться о том, что думают другие.

Другие люди могут критиковать ваши решения, например, образование, которое вы получили или не получили, выбранный вами карьерный путь и даже ваши отношения. Но эти семь признаков того, что вы перестали заботиться о том, что думают люди о ваших жизненных решениях, показывают, что вы пошли дальше.

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