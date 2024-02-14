Эксперты рассказали, что некоторые ежедневные привычки могут привести к старению мозга, и поделились советами, как исправить ситуацию.

У людей есть много возможностей контролировать здоровье мозга и предотвращать преждевременное старение - и это начинается с повседневных привычек.

Поведение, которого мы избегаем, может оказать положительное влияние на наш мозг, пишет Huffpost. Эксперты рассказали, что некоторые ежедневные привычки могут привести к старению мозга, и о том, как мы можем это предотвратить.

Вот ошибки, которые нужно исправить как можно скорее:

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1. Нехватка социального взаимодействия.

"Когда мы встречаем кого-то нового… мы создаем в мозгу новую связь между клетками", - сказал доктор Залди Тан. Кроме того, доказано, что сильная социальная связь улучшает настроение, что связано со здоровьем мозга.

Хотя личное общение наиболее полезно, виртуальные беседы также могут помочь, сказал доктор Глен Финни.

2. Повторение одного и того же и отсутствие нового

Когда мы встречаем кого-то нового, изучаем что-то новое - это формирует связи между клетками мозга и помогает сохранить его молодость.

"Вы всегда должны расширять свой умственный кругозор", - сказал Финни.

3. Игнорирование хронического стресса

Стресс является частью повседневной жизни, и организм обычно быстро восстанавливается после определенного стрессового события или ситуации. Проблема в том, что стресс становится хроническим, и мы не решаем его.

Доктор Элисса Эпель отметила, что "даже когда ничего стрессового не происходит, мы можем носить с собой бессознательный стресс". Она сказала, что важно осознавать этот стресс и снимать его в течение дня, например, внимательно следить за своими мыслями и замедлять дыхание.

4. Вы слишком полагаетесь на фаст-фуд

Специалисты отметили, что постоянное употребление такой еды в долгосрочной перспективе не самое лучшее для мозга. Они отметили, что исследования показали, что фаст-фуд потенциально способствует развитию деменции.

5. Плохое качество сна

Даже если вы спите рекомендованные 7-9 часов в сутки, но качество сна плохое, на следующий день вы, скорее всего, проснетесь с чувством усталости. И количество, и качество сна важны для здоровья мозга.

"Во время сна воспоминания дня сортируются и помещаются в нужное место, чтобы мы могли получить к ним доступ в будущем… [Также] бета-амилоид, липкий белок, который наносит ущерб мозгу людей с болезнью Альцгеймера, очищается во время сна. Когда сон слишком короткий или плохого качества… эти процессы прерываются", - объяснил Тан.

На следующий день вам может быть трудно сосредоточиться или вспомнить информацию. Но с годами плохой сон может увеличить риск преждевременного старения мозга и развития деменции.

Чтобы улучшить качество сна, Тан рекомендует установить постоянное время сна, свести к минимуму употребление алкоголя, сократить потребление жидкости перед сном, избегать приема седативных средств и снотворных.

6. Вы не включаете физическую активность в свой образ жизни

"Физические упражнения... важны для поддержания молодости мозга", - сказал Финни. "На самом деле это может увеличить количество гормонов роста в мозге, таких как нервные факторы, которые способствуют здоровью и хорошему самочувствию мозга", - добавил он.

Помимо тренировок, Тан рекомендует сделать физическую активность частью своего образа жизни. "Будь то… работа в саду или… прогулка", - сказал он.

Когда физическая активность становится привычкой на всю жизнь, это дает множество преимуществ: от снижения стресса до увеличения притока крови к мозгу.

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Для общего здоровья питание мозга является важнейшим аспектом, который часто упускают из виду. Мозг, являющийся эпицентром наших когнитивных функций, эмоций и жизненной силы, требует особого внимания и заботы. Как рассказала врач-диетолог Экта Сингхвал, поддержание оптимального здоровья мозга предполагает включение сбалансированной и богатой питательными веществами диеты.

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