Хотя тревога может быть пугающей, существуют способы справиться с ней.

Несмотря на стресс повседневной жизни, многие хотят знать, как уменьшить тревогу, которая может мешать выполнению основных ежедневных задач.

Хотя тревога может быть пугающей, существуют способы справиться с ней, пишет Yourtango и называет 10 действенных привычек наименее тревожных людей в мире.

1. Они глубоко дышат

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Несколько раз в день делайте перерыв по 5–10 минут, чтобы сосредоточиться на дыхании. Медленно вдохните и почувствуйте, как воздух входит в легкие и расширяет грудную клетку. Затем задержитесь на секунду и медленно выдохните через рот. На вдохе сосчитайте до 4, задержите дыхание на 4, затем на выдохе сосчитайте до 6, задержите дыхание на 4, затем повторите 5 раз. Это автоматически успокоит нервную систему и расслабит разум и тело.

2. Они действительно осознают

Тенденция к осознанности - полезная практика. Это означает - сосредоточиться на том, что происходит в данный момент, осознавать свои чувства. Это задействует когнитивный разум, а это означает, что любые эмоции отойдут на второй план, и это поможет расслабиться и сосредоточиться на поставленной задаче.

3. Они медитируют

Есть много способов медитировать, и не обязательно просто тихо сидеть. Существует медитация при ходьбе, медитация с танцем/движением под музыку. Есть много способов сосредоточить ум и успокоить мысли. Исследования показывают, что при этом растут области мозга, которые регулируют эмоции и успокаивают тело.

4. Они растягиваются

Всего 5 минут растяжки в день помогут снять стресс с тела и очистить разум. Итак, встаньте, пройдитесь и вытяните ноги, руки и позвоночник так, чтобы это было безопасно для способности вашего тела расслаблять напряженные мышцы. Это может повысить продуктивность и концентрацию.

5. Они занимаются спортом

Если вы двигаете телом, это имеет значение. Прогулки, спортзал, йога, танцы – не важно, с чего начать, просто начните и делайте то, что можете, и когда можете.

6. Они слушают музыку

Музыка очень полезна для ума и тела, поэтому помните об этом как о ресурсе. Успокаивающая музыка отлично помогает при тревоге. Каждый найдет что-то для себя, что может быстро и легко поднять настроение. Музыка также отвлекает внимание от негативных эмоций или физического дискомфорта. Так что, если вы в стрессе, включите музыку и расслабьтесь.

7. Они общаются с людьми

Разговор по телефону больше успокаивает мозг, чем набор текста на телефоне. Слушание голоса любимого человека активирует в мозгу пути, связанные с заботой, которые противоположны горю и тревоге. А личная встреча с другом исцеляет на многих уровнях, так что сделайте это привычкой.

8. Они много смеются

Смех – лучшее лекарство. Существует множество исследований, подтверждающих положительное целебное воздействие смеха на мозг.

9. Они заботятся о себе

Это означает здоровое питание, достаточное количество сна и регулярную заботу обо всех физических, эмоциональных, интеллектуальных, социальных и духовных потребностях. Убедитесь, что в вашей жизни есть время для себя.

10. Они благодарны

Исследования показали, что это также может изменить мозг, сделав его более позитивным и счастливым.

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