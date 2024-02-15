Фитнес-тренер отметил, что для этого упражнения не требуется специальное оборудование.

Когда дело доходит до похудения, не все упражнения одинаковы, и поиск правильных может повлиять на успех в достижении целей по снижению веса.

Американский фитнес-тренер Ментус назвал самое эффективное упражнение №1, которое может подтолкнуть к снижению веса и изменить подход к фитнесу, пишет Eatthis. По словам Ментуса, это силовая ходьба. "Силовой ходьбой можно заниматься где угодно, никакого оборудования не требуется, и все, что нужно - это хорошая обувь для ходьбы", - сказал специалист. "Ходьба вызывает небольшой износ тела, а это означает, что вы можете быстро восстановиться и ежедневно совершать длительную прогулку. Такая повторяемость означает, что вы сожжете больше калорий в течение недели", - пояснил он.

Хотя общее количество калорий, сожженных во время ходьбы, может быть меньше, чем при более интенсивной тренировке, силовая ходьба обеспечивает более устойчивый подход к контролю веса, не создавая чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы.

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"Ходьба приводит ваш пульс в зону, где жир является основным источником энергии", - объясняет Ментус. "Это означает, что большая часть калорий, сжигаемых во время прогулки, будет приходиться на жир. Таким образом... вместо сжигания углеводов ваше тело будет охотно сжигать жир".

"Совершайте хотя бы 30-минутную прогулку ежедневно", - рекомендовал Ментус. "Однако, если вы хотите похудеть, я предлагаю совершить две 30-минутные прогулки: одну утром и одну днем или вечером. Если 30 минут кажутся вам слишком длинными, начните с 10-минутной прогулки и попробуйте ходить несколько раз в день, пока не сможете спокойно ходить 30 минут без остановки".

Для эффективной тренировки силовой ходьбы, направленной на похудение, Ментус рекомендует начинать с быстрой пятиминутной разминки. После этого проведите 20 минут силовой ходьбы в темпе, поддерживающем повышенную частоту сердечных сокращений. Закончите пятиминутную паузу и постепенно снижайте темп. Не стесняйтесь добавлять в прогулку несколько холмов или наклонов, чтобы увеличить интенсивность и сжечь больше калорий. Соблюдение этой ежедневной программы силовой ходьбы поможет достичь целей по снижению веса, одновременно улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы и физическую форму.

Новости о похудении

Недавно стало известн, что женщина сидела на кето-диете 5 лет, а затем бросила из-за неожиданных последствий.

Также названа ошибка №1, которую совершают люди, пытаясь похудеть, - это слишком большое внимание к цифрам на шкале. Взвешивание может быть ежедневным ритуалом, но нельзя допустить, чтобы цифры держали вас в плену или контролировать ваши эмоции, говорят диетологи.

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