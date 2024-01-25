Введите в свою жизнь 7 новых правил, которые приведут к постепенному снижению веса и улучшению самочувствия.

Лишний вес для многих людей является непреодолимой проблемой. Обладатели избыточных килограммов часто думают, что для похудения обязательно нужны изнурительные тренировки и "кроличья" диета. На самом деле похудеть без спорта и пищевых ограничений можно, если ввести в свою жизнь несколько полезных привычек. Конечно, такое похудение не будет быстрым, но зато точно не навредит организму.

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Перейдите на полезные перекусы

Одним из главных принципов того, как похудеть без диет, является отказ от калорийных перекусов. Люди часто не замечают, как много они съедают между приемами пищи. Всего один небольшой бутерброд утром, чашка латте в обед и сладкий чай с парой конфет вечером - и вот вы уже съели 500-700 лишний килокалорий. А пользы для организма никакого - только жиры и быстрые углеводы.

Если вы чувствуете психологическую зависимость в перекусах - попробуйте заменить их более полезными альтернативами. Уберите с видного места конфеты и печенье, и разложите в доме яблоки, апельсины, орехи, ягоды. Также в качестве перекуса можно съесть несколько ложек йогурта, хумус или кусочек сыра. Такие продукты тоже калорийные, но они хотя бы содержат витамины, протеин и клетчатку.

Пейте больше воды

Взрослому человеку нужно пить не менее 1,5 литра воды в день. Это не только золотое правило здорового образа жизни, но и эффективный способ похудеть без диет. Пейте больше обычной воды без сахара и добавок - и вес начнет снижаться.

В исследовании 2013 года 50 женщин с избыточным весом выпивали две чашки воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина. Кроме этого они больше никак не меняли рацион. В течение эксперимента у испытуемых было замечено снижение индекса массы тела и потеря веса.

Почему это работает? Во-первых, часто питье уменьшает аппетит человека. После обильного питья нам меньше хочется есть и мы меньше съедаем. Кроме того, достаточное питье ускоряет метаболизм, делает физические упражнения более эффективными и помогает выводить из организма вредные вещества.

Откажитесь от жидких калорий

Человек усваивает калории не только из еды, но также из жидкостей. Многие люди не замечают, как много "жидких калорий" выпивают за день. Молоко, сладкая газировка, кофе и чай с сахаром, соки, алкоголь - все это содержит много углеводов и глюкозы. При этом напитки не приносят насыщения и их можно выпить очень много.

Решение простое - замените питье на обычную несладкую воду. В одном американском исследовании ученые подсчитали, что замена всех сладких напитков питьевой водой помогает "сэкономить" 235 калорий в сутки - это как миска овсянки с ягодами.

Не ставьте себе жестких ограничений

Люди с лишним весом нередко прибегают к жестким пищевым ограничениям и самозапретам: "С завтрашнего дня я полностью откажусь от шоколада!". Такое мышление ошибочно!

Исследование попыток похудеть с помощью жестких диет показывает, что у таких испытуемых часто случались нервные срывы, во время которых они съедали даже больше, чем до этого себе запрещали. Жесткие диеты чаще приводят к психологическим проблемам и расстройствам питания, а после срывов люди разочаровываются в себе и бросают попытки похудеть.

Поэтому не стоит резко запрещать себе есть любые сладости, весь фастфуд и жирные продукты. Позвольте себе пару раз в неделю съесть небольшую порцию "запретного" лакомства. Не впадайте в крайности, и вы откроете для себя путь, как похудеть без диет, спорта и нервных срывов.

Больше двигайтесь

Один из секретов того, как похудеть без тренировок, состоит в повышении физической активности на протяжении дня. Для снижения веса не обязательно тренироваться до дрожи в мышцах. Просто больше двигайтесь в течение дня: пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте, поднимитесь по лестнице вместо поездки на лифте, помойте посуду вручную, а не в посудомойке, пройдитесь по более длинному пути.

Ежедневная бытовая активность составляет 15% от всех энергозатрат организма за сутки, а активные тренировки - лишь 5%. Поэтому такие небольшие действия помогут тратить значительно больше калорий без усилий.

Ешьте медленно и вдумчиво

Во время приема пищи отложите телефон, выключите телевизор и закройте книгу. Ешьте медленно и сосредоточьтесь на том, чтобы тщательно разжевать пищу. Не спешите поглощать пищу, а выделите себе 20-25 минут, чтобы поесть как следует.

В одном исследовании выяснилось, что люди, которые съедают то же самое количество калорий медленнее и с тщательным пережевыванием, гораздо дольше остаются сытыми, а также гораздо меньше перекусывают. Результат: меньшее потребление калорий!

Высыпайтесь

Последний совет о том, как похудеть без усилий, очень простой. Хорошенько высыпайтесь. Спите не меньше 7 часов в сутки, и никогда не жертвуйте сном ради других занятий.

Связь между недосыпом и набором веса - самая прямая. Исследования доказали, что недостаток сна негативно влияет на аппетит и увеличивает тягу к сладкой и жирной пище. У людей с недосыпом пониженный лептин - это гормон, который отвечает за ощущение сытости и вырабатывается во сне. Проще говоря, из-за недостатка сна вы не наедаетесь обычной порцией.

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