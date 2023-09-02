В ряде случаев этот напиток может привести к летальному исходу у некоторых людей.

Употребление грейпфрутового сока может привести к смерти, показывают исследования. Известно или считается, что десятки лекарств взаимодействуют с напитком, вызывая серьезные, а иногда и опасные для жизни побочные эффекты.

Исследования показали, что это связано с высоким содержанием фуранокумаринов в грейпфрутах, пишет Sky News. Эти химические соединения могут ослаблять или усиливать действие некоторых рецептурных и безрецептурных лекарств, что может привести к летальному исходу у некоторых людей.

"Сок позволяет большему количеству лекарства попасть в кровь. Когда в крови слишком много лекарства, у вас может возникнуть больше побочных эффектов", - сказал фармаколог Шью Мэй Хуанг из Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) перечисляет следующие лекарства, на которые может влиять грейпфрут:

препараты, снижающие уровень холестерина (статины, такие как симвастатин и аторвастатин);

лекарства от артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний (блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин, фелодипин, лацидипин, лерканидипин, никардипин, нифедипин, нимодипин, верапамил);

лекарства для предотвращения образования тромбов (антикоагулянты, такие как варфарин);

антиагреганты (например, клопидогрел, тикагрелор);

иммунодепрессанты (например, циклоспорин, сиролимус и такролимус);

лекарства от болезни Крона (например, будесонид);

цитотоксические методы лечения рака.

Управления по контролю за продуктами и лекарствами США также включило в свой список следующие препараты:

противотревожные препараты (например, буспирон);

лекарственные средства для лечения нарушений сердечного ритма (например, амиодарон);

антигистаминные препараты (такие как фексофенадин).

Но эти списки не являются исчерпывающими, и людям следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем употреблять грейпфрут во время приема лекарств.

Ученые говорят, что фуранокумарины влияют на выработку организмом цитохрома P450 3A4 (или CYP3A4), главным образом в печени и тонком кишечнике. Этот фермент помогает расщеплять лекарства, и одного стакана грейпфрутового сока может быть достаточно, чтобы повлиять на его эффективность.

Усиление концентрации лекарств

Исследователи еще в 1990-х годах обнаружили, что всего лишь 240 мл этого напитка увеличивают концентрацию таблетки в три раза по сравнению с водой. Отдельное исследование показало, что стакан грейпфрутового сока, принимаемый вместе с лекарствами от холестерина, увеличивает уровень статина в крови на 260%.

"По сути, сок означает, что большее количество лекарства попадает в ваш кровоток и остается в организме дольше, вызывая передозировку, причем эффект сохраняется до трех дней", - пишет издание.

Для некоторых лекарств это не будет иметь большого значения. Но для других это может вызвать учащенное сердцебиение, одышку, внутреннее кровотечение, токсичность костного мозга, истощение мышечной ткани и почечную недостаточность, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Канадской медицинской ассоциации (Canadian Medical Association Journal).

В редких случаях это может привести к летальному исходу, выяснили ученые из штата Юта (США) в 2010 году.

"Принимать одну таблетку со стаканом грейпфрутового сока - это все равно, что принимать 20 таблеток со стаканом воды. Это непреднамеренная передозировка. Поэтому неудивительно, что эти уровни из того, что мы называем терапевтическим, превращаются в токсичные", - сказал Дэвид Бейли, клинический фармаколог, детально изучивший эту тему.

Обратный эффект

Возможен и обратный вариант. Грейпфрут может снизить эффективность некоторых медикаментов, что тоже опасно. Это связано с тем, что он воздействует на белки в организме, известные как переносчики лекарств, которые помогают доставлять лекарство в наши клетки для его абсорбции.

По данным FDA, одним из затронутых препаратов является фексофенадин, используемый для лечения симптомов аллергии.

"Грейпфрутовый сок может привести к тому, что фексофенадин попадет в кровь в меньшем количестве, что ухудшит его эффективность. Не принимайте его с фруктовыми соками", - сказал Шью Мэй Хуан.

Фуранокумарины также обнаружены в севильских апельсинах, помело и танжело, однако эти плоды не изучены так детально, как грейпфруты.

Если у вас есть вопросы о том, можно ли безопасно употреблять грейпфрутовый сок, обратитесь к своему фармацевту или терапевту.

Чем запивать лекарства

Как сообщал УНИАН, ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказывала, что при приеме лекарств важно следить за рационом, так как некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его "родственниках", которые влияют на фармакокинетику как минимум 85 препаратов.

Супрун также рассказала, чем запивать лекарства лучше всего, когда принимать и что есть после этого. Она отметила, что несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарства будут недейственными или же нанесут вред.

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