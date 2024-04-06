Диетологи назвали лучшие виды орехов в зависимости от того, какую пользу вы хотите извлечь.

Независимо от того, является ли вашим приоритетом потеря веса, контроль уровня сахара в крови, женское здоровье или здоровье мозга, для вас найдется то, что вам нужно - и это орехи.

Орехи и семена - идеальный выбор, они богаты клетчаткой, полезными жирами и белком, пишет Huffpost.

Лучшие орехи для женского здоровья

Семена тыквы содержат комплекс питательных веществ, которые особенно полезны для женского здоровья. Семена тыквы содержат значительно больше магния по сравнению с другими. Магний – минерал, который особенно важен для профилактики остеопороза у женщин.

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В семенах тыквы также содержится большое количество цинка, который играет роль в регуляции менструального цикла, участвуя в синтезе, хранении и высвобождении репродуктивных гормонов, таких как фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Цинк также важен во время беременности из-за его роли в синтезе ДНК, который является основным физиологическим процессом развития плода.

Бразильские орехи из-за содержания в них селена… который является важным гормоном, обеспечивающим регулярность менструального цикла. "Я рекомендую клиентам бразильские орехи, потому что вы можете удовлетворить ежедневную потребность в селене, съедая всего два ореха в день", - сказала диетолог Клэр Рифкин.

Лучшие орехи для похудения

Семена подсолнечника - отличный вариант. По сравнению с другими вариантами орехов и семян, семена подсолнечника содержат меньше калорий и жира. Они являются хорошим источником фосфора, который способствует росту и восстановлению клеток. "Также хороший источник железа и клетчатки", - рассказала диетолог Кортни Пелитера.

Семена конопли — это источник питательных веществ: 10 граммов белка в 3 столовых ложках, а также противовоспалительные и полезные для сердца жирные кислоты омега-3. "Это идеальная комбинация, которая позволит вам дольше чувствовать себя удовлетворенным и сытым, а также пополнит ваш организм минералами, такими как цинк и железо, которые ему необходимы для процветания", - рассказала диетолог Кейти Хэдли.

С точки зрения питательных веществ, употребление арахиса поможет вызвать чувство сытости благодаря клетчатке, полезным жирам и белкам. Он также содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые удаляют свободные радикалы и потенциально защищают от рака.

Кешью богат белком и помогает насытиться. Они богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Лучшие орехи для контроля уровня сахара в крови

Фисташки богаты клетчаткой и белком (которые помогают контролировать уровень сахара в крови), имеют наименьшее количество калорий на унцию (что помогает контролировать вес), а чистка фисташек может помочь привить осознанность в еде.

Фундук содержит большое количество витамина B6, фосфора, калия и цинка, которые играют важную роль в энергетическом обмене, а также в иммунитете и кровяном давлении. Они также являются отличным источником полезных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина, а также улучшить маркеры воспаления. "Исследования показывают, что олеиновая кислота, которой много в этих орехах, может оказывать благотворное влияние на чувствительность к инсулину, что улучшает метаболизм сахара в крови и снижает риск развития диабета", - сказала диетолог Меган Хилберт.

Лучшие орехи для здоровья сердца

Миндаль помогает контролировать кровяное давление, поскольку в нем много аминокислоты аргинина. Аргинин необходим для производства оксида азота. Оксид азота расслабляет артериальные кровеносные сосуды, что, в свою очередь, снижает кровяное давление.

Грецкие орехи обладают кардиометаболическими защитными свойствами. При употреблении их в составе сбалансированной диеты из цельных продуктов снижается уровень холестерина в крови. Они богаты полезной для сердца жирной кислотой омега-3, альфа-линоленовой кислотой. Одна порция этого ореха в четверть стакана может удовлетворить ежедневную потребность в этой незаменимой жирной кислоте.

Пекан - отличный источник полезных жиров и клетчатки. Эти орехи могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина благодаря жирным кислотам омега-3 и омега-6. Орехи пекан также являются отличным источником витамина А, витамина Е и фолиевой кислоты.

Лучшие орехи для здоровья мозга

Грецкие орехи богаты противовоспалительными жирами, которые уменьшают нейровоспаление, помогают поддерживать психическое здоровье и благополучие, а также снижают риск ухудшения когнитивных функций.

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