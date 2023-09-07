Ученых давно интересовали первые дни жизни человеческих эмбрионов. Они отметили, что в этот период происходят наиболее значимые события для будущего человека.

Специалисты в Израиле создали живой организм, который почти не отличается от человеческого эмбриона на ранних стадиях развития.

Для создания "лабораторной копии" настоящего эмбриона ученым не понадобились ни сперматозоид, ни яйцеклетка, ни матка, пишет Би-би-си. Как рассказали ученые Института Вейцмана, "модель эмбриона", выращенная из стволовых клеток, выглядит совсем так же, как человеческий зародыш через две недели после зачатия. В процессе роста он произвел гормоны, которые используются специалистами для подтверждения беременности при проведении теста. Анализ на беременность, проведенный в лаборатории, показал положительный результат.

Ученых давно интересовали первые дни жизни человеческих эмбрионов. Они отметили, что в этот период происходят наиболее значимые события для будущего человека. В это время скопление практически одинаковых клеток без определенной функции превращается в то, что позже уже можно будет назвать ребенком.

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В это же решающее время происходит большинство выкидышей и образуются врожденные дефекты будущего организма, и оно при этом очень плохо изучено специалистами.

"Это - черный ящик без преувеличения. Наши знания очень ограничены", - прокомментировал профессор Джейкоб Ханна из Института Вейцмана.

Авторы исследования отметили, что им удалось создать первую "полную" модель эмбриона, имитирующую все основные структуры, формирующиеся на ранней стадии развития. По словам профессора Ханна, ничего подобного "раньше никто не делал".

Для создания эмбриона ученые смешали 120 стволовых клеток в нужной пропорции, а потом оставили их в покое и наблюдали. Около 1% смеси стал самопроизвольно собираться в структуру, напоминающую человеческий эмбрион.

"Достаточно создать правильную смесь и поместить ее в правильную среду, и тогда у клеток все получится. Это удивительное явление", - сказал профессор Ханна.

Моделям эмбрионов дали возможность развиваться до тех пор, пока они не стали сравнимы с настоящим человеческим эмбрионом на 14-й день после оплодотворения. Во многих странах это законодательно установленный предел, после которого человеческие эмбрионы использовать в исследованиях запрещено.

Создание моделей эмбрионов помогут ученым понять, как именно возникают наследственные и генетические заболевания; помогут улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), если в результате медики будут знать, почему некоторые эмбрионы развиваются, а некоторые - нет. Кроме того, они могут пригодятся для проверки влияния различных препаратов на ход беременности, чтобы определить, какие из них безопасны.

Эксперименты с эмбрионами

Ученые уже давно проводят исследования с эмбрионами. Так, ученые Кембриджского университета впервые вырастили из стволовых клеток мышей эмбрионы. У них сформировался мозг, бьющееся сердце и зачатки других органов тела. На исследование ученые потратили 10 лет.

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