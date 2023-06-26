Чем полезен козий сыр и почему его советуют есть на ночь.

Чтобы приготовить козий сыр нужно всего три ингредиента: молоко, лактобактерии и сычужный фермент. Но из них получаются сотни видов сыров - молодые творожные и выдержанные годами. Какой из них лучше, почему козий сыр полезен и лучше коровьего и можно ли его приготовить дома - рассказываем в материале.

Чем козий сыр лучше коровьего

Козий сыр - более нежный и ароматный, чем обычный. Сыр из козьего молока содержит мало сахара и по сравнению с сыром из коровьего молока - больше полезных и питательных веществ. Это объясняется просто: козочки более разборчивы в еде, чем коровы.

Но это не все преимущества козьего сыра:

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сыр из козьего молока усваивается лучше, чем из коровьего;

козий сыр содержит больше полезных бактерий, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют хорошему обмену веществ в организме;

такой сыр - абсолютно гипоалергенный, то есть, незаменим для тех, кто страдает непереносимостью лактозы.

Кроме этого, козий сыр очень богат кальцием.

Какой козий сыр самый полезный

Видов козьего сыра есть много. Самые известные мягкие сыры - французские шевр, шабишу и кроттен. Из твердых выделяют голландские и испанские козьи сыры.

Нельзя говорить о том, какой сыр полезнее, исходя из его вида - каждый хорош по-своему. Качество сыра напрямую зависят от породы коз и того, чем они питаются. Самым лучшим принято считать сыр, сделанный из весеннего молока - когда козы пасутся на цветущих лугах. Такой продукт и полезнее, и мягче во вкусе.

Козий сыр - с чем едят его

Сыр из козьего молока прекрасно подходит для диетического питания и, как уже говорили раньше - для людей, которые страдают непереносимостью лактозы.

Лучше всего козий сыр усваивается в чистом виде, также отлично сочетать его со свежими овощами. Такой сыр можно добавлять в свежие салаты, пасту и бутерброды.

Диетологи рекомендуют есть козий сыр 2-3 раза в неделю.

Почему советуют есть козий сыр на ночь

Сыр из козьего молока содержит вещество триптофан - оно помогает расслабиться и способствует хорошему сну. Поэтому ломтик козьего сыра хорошо съедать перед сном или на ужин.

Как сделать козий сыр дома

Чтобы приготовить козий сыр дома, нужно всего два ингредиента: козье молоко (1,5 л) и лимон (1 шт.)

Молоко закипятите и влейте в него свежевыжатый сок лимона. Перемешайте и проварите несколько минут - отделится сыворотка. Откиньте массу на дуршлаг с марлей и слейте сыворотку.

На сыворотке потом можно приготовить окрошку или блины.

Массу заверните в марлю, завяжите и подвесьте над кастрюлей на 30-60 минут, чтобы избавиться от лишней жидкости. Развяжите и попробуйте козий сыр.

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