На время военного положения инсулин будет бесплатным / фото PixaBay
Правительство приняло решение на период военного положения предоставлять для людей инсулин бесплатно. Стоимость лекарств полностью будет возмещать государство.
Об этом сообщили 14 марта в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
С пациентов не будут взимать никакой платы.
Также в ведомстве опубликовали перечень аптек во всех областях, где можно получить инсулин. Его можно найти по ссылке.
В частности, идет речь об инсулине для взрослых и детей.