В частности, идет речь об инсулине для взрослых и детей.

Правительство приняло решение на период военного положения предоставлять для людей инсулин бесплатно. Стоимость лекарств полностью будет возмещать государство.

Об этом сообщили 14 марта в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С пациентов не будут взимать никакой платы.

Также в ведомстве опубликовали перечень аптек во всех областях, где можно получить инсулин. Его можно найти по ссылке.

В частности, идет речь об инсулине для взрослых и детей.

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