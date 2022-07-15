Врач-хирург был удивлен, ведь впервые в своей практике обнаружил в голове пациента гельминта.

На Ривненщине из головы женщины достали 9-сантиметрового гельминта. Она жаловалась на опухоль, расположенную на волосистой части головы. Когда врач-хирург начал операцию, то обнаружил гельминта.

Об этом сообщается на странице Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

В конце июня женщина обратилась к врачу с опухолью, расположенной на волосистой части головы. Когда пациентке начали делать операцию, врач обнаружил гельминта вида Dirofilaria repens. Он был удивлен, ведь это первый случай в его практике и в 2022 году на территории Ровенской области.

"Дирофилярия в переводе с латинского - злая нить - тонкая нитевидная нематода белого цвета. У больных животных самка гельминта рожает живых личинок – микрофилярий, которые при укусах комара попадают в организм насекомого, где развиваются до инвазивной стадии и во время последующих укусов попадают к другим животным или людям, в теле которых продолжают развиваться и расти. Непосредственно от больных животных и людей подкожный дирофиляриоз не передается", - рассказали врачи.

От этого заболевания можно уберечься. Для этого необходимо защищать себя и домашних животных от укусов комаров, применяя различные виды репеллентов, инсектицидов и фумигаторов. Нужно своевременно проводить дегельминтизацию собственным любимцам. Также от насекомых в помещениях можно защищаться сетками на окнах и дверях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что гигантская опухоль помешала украинцу поехать на фронт.

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