На дискуссионном сайте пользователи столкнулись с дилеммой: из-за собственной болезни мужчина не мог спать в одной постели с партнером, что заставило ее чувствовать себя никчемной и грязной.

На британском форуме Mumsnet возникла жаркая дискуссия из-за ситуации, в которую попала молодая пара.

В частности, мужчина, из-за обострения "ОКР" (обсессивно-компульсивного расстройства) отказался спасть вместе со своей девушкой, из-за чего она стала чувствовать себя никчемной и грязной. Об этом пишет Newsweek 90.

В сети женщина рассказала, что ее расстроила такая просьба со стороны партнера: "Мой партнер сказал мне, что больше не хочет делить со мной спальню или кровать", - написала она.

По словам девушки, ее возлюбленный уже некоторое время лечится от "ОКР", однако ранее не выражал желания засыпать отдельно.

"Я спрашивала его, почему он так себя чувствует, и все, что он сказал, что хочет свою спальню и хочет спать в одиночестве. Такие слова заставили меня чувствовать себя никчемной, отвратительной и грязной", - добавила она.

"ОКР" - это расстройство психического здоровья, характеризующееся преследованием навязчивых и нежелательных мыслей, оскорблений или побуждений, которые вызывают страдания и такое поведение, при котором человек постоянно повторяет определенные действия. Людям с этим расстройством свойственно испытывать сильную тревогу из-за собственных навязчивых идей. Иногда это проявляется в виде страха заболеть чем-то опасным из-за контакта с окружающим. Чтобы успокоить себя люди с "ОКР" начинают в такие моменты приступов проверять вещи, что-то считать, убирать, стирать, сверяться, все ли расположено так, как им надо, говорится в материале.

Как рассказывает клинический психолог доктор Марианна Трент, желание спать отдельно - довольно распространенное стремление среди людей, страдающих на "ОКР".

"Это потому, что они чувствуют, что лучше справляются с ситуациями, которые причиняли им страдания и беспокойство, когда спят отдельно", - говорит она.

По словам врача, этот симптом не свойственен абсолютно всем, но часто усиливаются среди ночи, ведь усталость и пережитые эмоции за день делают людей менее толерантными и более тревожными в это время.

Она отмечает, что здесь трудно принять чью-то сторону: ведь в такой ситуации мужчина будет чувствовать себя лучше, если у него есть потребность спать в одиночестве, однако здесь также нельзя игнорировать ощущения другого партнера.

"Совершенно очевидно, что для партнера это может показаться отказом, особенно если у него ранее были близкие интимные отношения", - говорит Трент.

Как отмечает женщина на форуме, решение партнера действительно очень ударило по ее самооценке. По ее мнению, если она нравится своему мужчине настолько, что они вместе занимаются интимом, то нежелание просто спать рядом выглядит странно.

По словам доктора Трент, в такой ситуации все же следует отделять чувства партнера к себе и симптомы "ОКР".

С этим мнением также соглашается большая часть комментаторов на Mumsnet под публикацией: "Может быть, попробуй? Это всего лишь сон", - отметил один пользователь.

Другой вообще добавил, что 10 лет спит отдельно со своей женой и чувствует себя счастливым: они ведут полноценную половую жизнь, и ни на что не жалуются, находясь в браке 35 лет: "Это рай", - констатирует он.

Как подчеркнула доктор Тренд, просьба спать отдельно уже, очевидно, уже вызвала проблему в отношениях партнеров, поэтому важно вместе договориться и выбрать общий путь преодоления конфликта.

"Важно помнить, что обе стороны в отношениях должны чувствовать, что их потребности удовлетворяются", - подчеркнула она.

Британию взволновал скандал беременных женщин

Напомним, что недавно форум Mumsnet также активно дискутировал из-за истории двух сестер, которые забеременели в один и тот же период.

В частности, одна из них присвоила себе все "хорошие" имена для ребенка, оставив "пострадавшей" родственнице ужасный выбор. Эту историю последняя рассказала на форуме.

По ее словам, это несправедливо, ведь она должна родить на месяц раньше сестры. Также женщина подчеркнула, что изначально ее сестра составила один список для своего малыша, однако теперь постоянно его обновляет.

Вас также могут заинтересовать новости: