По словам медика, первые симптомы пищевого отравления - как правило признаки поражения желудочно-кишечного тракта.

Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

По словам медика, первые симптомы пищевого отравления - как правило признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

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Комаровский предупреждает, что пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если указанные симптомы:

возникли у ребенка младше 3-х лет;

сочетаются с повышенной температурой тела;

сохраняются более 2-х суток;

имеются у нескольких членов семьи.

Кроме того, по словам медика, при пищевом отравлении ни в коем случае нельзя добавлять в напитки сахар.

"Сахар усиливает тошноту и рвоту. Но если, к примеру, ребенок не может ничего пить, кроме сладкого - давайте и сладкое. В том числе можно пить и кока-колу - ничего страшного не будет!" - отметил Комаровский.

Так же на вопрос читателей о том, можно ли заменить активированный уголь другим сорбентом, врач отметил, что можно, если вы уверены в качестве этого препарата.

Ранее Комаровский рассказал, как продлить жизнь и справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте.

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