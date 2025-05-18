По словам специалиста, лучше пить дополнительно доочищенную воду.

Подземная артезианская вода из бювета обычно чище той, что из крана. В частности 80% питьевой воды в Украине поступает из поверхностных источников, которые уязвимы к загрязнению и экологическому истощению, поэтому только 20; берут из более безопасных подземных источников. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

"Оптимально пить водопроводную, дополнительно доочищенную воду. Желательно - очищенную с помощью специальных фильтров. И тогда вы можете не переживать, потому что базово водопроводная вода уже как-то очищена, в ней более-менее что-то проверено. А если вы ее доочистите, то можете спокойно и с удовольствием пить. Доочищать питьевую воду стоит всем, кто хочет жить немного дольше", - посоветовал предприниматель и вице-президент Украинской водной Ассоциации Артем Шира в комментарии для журналистов.

Другим вариантом является покупка доочищенной воды, которую продают в пунктах разлива возле домов.

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"Есть портативный измеритель солености воды, которым можно проверить воду, не сдавая ее на исследование. Если соленость воды снижена, то точно снижены и все остальные показатели. И это означает, что такая вода в несколько раз чище и пригодна к употреблению. Конечно, в идеале лучше пить воду со швейцарских гор, но это лучшая альтернатива здесь и сейчас - водопроводная, доочищенная. Или вода из пункта разлива, где она точно будет лучше, чем из крана", - заверил специалист.

По его словам, питьевая негазированная вода, которая продается в бутылках, по качеству примерно такая же, как и вода на разлив.

"Вода в бутылках дороже в основном за счет логистики и других факторов, но качество самой воды - примерно такое же", - подчеркнул Шира.

Другие советы экспертов по здоровью

Ранее эксперты рассказали, какой чай является более полезным - черный или зеленый. Отмечается, что соединения, которые содержат оба вида чаев, обладают противовоспалительными свойствами, замедляют старение, защищают от ряда недугов, в частности от сердечных и неврологических.

В частности одно из исследований показало, что употребление двух или более чашек черного чая в день было незначительно связано с более низким риском смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Тогда как употребление зеленого чая связано с более низким риском высокого кровяного давления по сравнению с черным.

В то же время врач-иммунолог Александр Назаренко объяснил, почему укусы мошек очень опасны. По его словам, такие укусы могут приводить даже к таким серьезным осложнениям как анафилактический шок или отек Квинке.

"Мошка отличается от комара тем, что не прокусывает кожу, вгрызает ее. И вот когда она вгрызает, туда попадают в ее слюне различные белки", - отметил он.

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