Многие люди знают, что творог отлично подходит на завтрак во время диеты, но есть и обратная сторона медали.

Некоторые источники белка с низким содержанием насыщенных жиров, такие как куриная грудка и определенные виды рыбы, а также яйца и греческий йогурт, считаются полезнее жирного красного или переработанного мяса.

Творог также популярен как источник белка и действительно может быть частью сбалансированного рациона. К тому же, у нас уже выходил материал о том, как сделать творог менее кислым. Однако, по мнению экспертов, есть ряд нюансов, которые стоит учитывать при его употреблении.

О том, что это за нюансы и что будет, если есть творог каждый день, пишет популярный журнал "Real Simple".

Видео дня

Можно ли есть творог каждый день – польза продукта

Творог ценят за белок и другие питательные вещества. "Типичная порция – около одного стакана – содержит 23,5 г белка", – отмечает Эми Браунстайн, зарегистрированный диетолог и консультант по питанию, – "Он также богат кальцием, холином, витамином А и другими веществами".

Состав творога варьируется, поэтому Браунстайн советует изучать маркировку и выбирать низкожирные варианты.

Это важный фактор, если вас интересует, можно ли есть творог каждый день при похудении. Ведь хотя это источник белка казеина, обеспечивающего долгое насыщение и содержащего жиросжигающий метионин, в обычном твороге также немало насыщенных жиров.

Ниже приведены данные о питательных веществах в одном стакане (около 225 г) нежирного творога по данным министерства сельского хозяйства США:

Калории: 183.

Белок: 23,5 г.

Жиры: 5,13 г (насыщенные – 2,8 г).

Углеводы: 10,8 г (сахар – 9 г).

Натрий: 696 мг.

Кальций: 251 мг.

Холин: 36,8 мг.

Селен: 26,9 мкг.

Витамин А: 154 мкг; витамин B12: 1,06 мкг.

Эти вещества связаны с рядом полезных эффектов и хорошо себя проявляют, если есть творог каждый день.

Высокое содержание белка помогает восполнять суточную норму, которая по новым рекомендациям составляет 1,2–1,6 г на кг массы тела.

Творог также богат полезными микроэлементами. "Кальций в твороге столь же важен, как и содержание белка", – объясняет Браунстайн.

Он способствует поддержанию здоровья костей, что особенно важно для людей, стремящихся к снижению веса, поскольку потеря массы может способствовать снижению плотности костной ткани.

Почему нельзя есть творог каждый день – важные нюансы

Благодаря высокой питательной ценности и многочисленным преимуществам, возникает желание употреблять его чаще. Но в действительности, можно ли есть творог каждый день на завтрак? Ответ не так однозначен.

С одной стороны, творог насыщен питательными веществами и удобен для регулярного употребления. Он может помочь удовлетворить потребности организма и поддержать снижение веса.

Однако есть нюансы: натрий и насыщенные жиры. "Одна порция содержит почти 700 мг натрия, что составляет 30–47% дневной нормы", – отмечает Браунстайн.

Избыток натрия может негативно сказаться на сердечно-сосудистом здоровье, так как он способствует повышению артериального давления. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не превышать 2 300 мг натрия в день, а оптимальный предел – 1 500 мг.

Также творог с обычным содержанием жира содержит почти треть дневной нормы насыщенных жиров (3,87 г из 13 г). Поэтому предпочтительнее низкожирные и малосоленые варианты.

В целом, можно есть творог каждый день, но при условии соблюдения правильных пропорций.

"Творог может быть частью ежедневного рациона, но важно учитывать остальной рацион питания", – поясняет Браунстайн. "Его можно есть отдельно, в миске, либо использовать для приготовления намазок или соусов – все эти способы приятны и разнообразят рацион".

Вас также могут заинтересовать новости: