Люди, которым нужно хирургическое вмешательство, могут ничего не платить.

Те украинцы, особенно преклонного возраста, которые страдают от офтальмологических заболеваний, иногда нуждаются в операциях. Одной из таких является удаление катаракты и замена хрусталика. Как сделать ее бесплатно по программе МОЗ - далее в материале.

Сколько стоит удаление катаракты и замена хрусталика - как записаться в программу

Катаракта - это заболевание глаз, при котором мутнеет хрусталик, из-за чего человек начинает плохо видеть, внешний мир для него как будто в тумане, а глазу постоянно что-то мешает. Если недуг существенно ухудшает зрение и мешает полноценной жизни, врачи рекомендуют замену хрусталика и удаление катаракты - цена на такую процедуру, однако, немаленькая. Большинство офтальмологических клиник в Украине объясняют, сколько стоит удаление катаракты, и сумма за операцию составляет примерно 30 000 гривень, становясь неподъемной для пенсионера, да и любого среднестатистического гражданина.

МОЗ Украины запустило программу, в рамках которой каждый человек, которому требуется удаление катаракты и замена хрусталика, может получить помощь совершенно бесплатно - об этом Министерство напомнило в своем Telegram-канале.

На сайте МОЗ сказано, что в услугу входит:

консультация офтальмолога;

диагностика перед операцией;

сама операция по удалению катаракты;

замена хрусталика глаза;

имплант;

наблюдение врача после операции.

Все вышеперечисленные действия покрываются Программой медицинских гарантий, для клиник обходятся в сумму более 28 000 гривен, но украинец не должен платить ни за операцию, ни за имплант.

МОЗ объяснил не только, сколько стоит операция по удалению катаракты в Украине, но и в каких именно медицинских учреждениях можно провести такую операцию по программе. Полный список больниц был опубликован на сайте.

Для того чтобы записаться в программу, украинцу, нуждающемуся в операции, необходимо обратиться к своему семейному врачу и получить от него электронное направление на прием к офтальмологу. Далее выбрать подходящую клинику из списка тех, что заключили контракт с Национальной службой здоровья Украины, и получить услугу бесплатно. МОЗ пишет, что если украинцу в услуге будет отказано, необходимо обратиться на горячую линию МОЗ (0 800 505 201) или НСЗУ (1677).

