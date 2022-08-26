В компании отметили, что разработали и запатентовали мРНК-вакцины за десятки лет до пандемии коронавируса.

Фармацевтическая компания Moderna подает в суд на своих конкурентов - Pfizer и BioNTech из-за нарушения патента на свое изобретение.

В пресс-релизе представители Moderna утверждают, что конкуренты компании фактически украли их разработки и использовали при создании своих мРНК-вакцин.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают использовать их без разрешения", - заявил главный юридический директор Moderna Шеннон Тайм Клингер.

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Компания заявила, что подала иски в окружной суд США в штате Массачусетс и в Германии, где находится штаб-квартира BioNTech.

Как отмечает издание Washington Post, иски по патентным делам могут рассматриваться годами. Исход дела пока неизвестен, но в Moderna отмечают, что не планируют добиваться запрета на производство мРНК-вакцин для Pfizer и BioNTech.

Руководство компании из Массачусетса осознает важность производства вакцин и обеспечения ими всех слоев населения. Но они намерены внести ясность в деле использования своих разработок в преддверии популяризации мРНК-вакцин.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложив миллиарды долларов в создание и запатентовав свое изобретение за десятки лет до пандемии коронавируса", - заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Как сообщал УНИАН, в Канаде медики рекомендовали увеличить интервал между дозами COVID-вакцины Pfizer и Moderna.

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