Мобильные аптеки будут работать исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили о начале работы в Украине первой мобильной аптеки.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Минздрав, этот проект должен решить вопрос доступности лекарств в селах. Кроме того, в период военного положения мобильные аптеки смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Так, первая такая мобильная аптека начала свою работу в Харьковской области. Маршрут транспортных средств, которые будут доставлять лекарства в села и поселки без аптечных пунктов, насчитывает 80 населенных пунктов.

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Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или местных властей. Маршрут будет строиться в соответствии с потребностями общин, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации безопасности в регионе.

Глава Минздрава Виктор Ляшко во время визита на Харьковщину отметил, что один из вопросов, который поднимался президентом во время последнего заседания Конгресса местных и региональных властей, и над решением которого министерство активно работает уже некоторое время, - это доступность лекарств в селах.

"Теперь жители 80 населенных пунктов области смогут получить необходимые им для лечения медпрепараты, в том числе и по государственной программе "Доступные лекарства", то есть бесплатно или с небольшой доплатой. Надеюсь на активную позицию и вовлеченность других субъектов аптечного рынка в эту инициативу в разных областях Украины. Очень важно объединить усилия власти и бизнеса для обеспечения доступности медпрепаратов", - сказал он.

В то же время отмечается, что в мобильных аптеках запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В лицензионных условиях прописаны четкие требования к созданию мобильных аптек. В частности, автомобиль должен содержать на внешних поверхностях надпись "мобильный аптечный пункт" и информацию о принадлежности к определенному лицензиату (аптеке, аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии).

В транспортном средстве должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха. "Мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты", - добавили в Минздраве.

Доступ к медицине в оккупации:

Ранее Мариупольский горсовет сообщил, что захваченный россиянами город находится на грани эпидемии - за последние недели зафиксировано увеличение количества больных вирусными инфекциями.

В медицинских учреждениях города есть нехватка необходимых лекарств и оборудования, а оккупанты не говорят, вспышка ли это острой респираторной вирусной инфекции или распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

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