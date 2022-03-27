Во времена войны многие испытывают стресс от многих факторов неопределенности, одним из которых является вероятность мобилизации.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая дала несколько советов, как пережить первый шок, если вы попали под мобилизацию в период войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Сейчас многие испытывают стресс от многих факторов неопределенности, которые пришли вместе с войной. Одним из них является вероятность мобилизации. Неизвестность и ожидание вызывают едва ли не больше всего страхов", – объясняет психотерапевт.

По ее словам, сообщение о мобилизации в этой ситуации вызывает резкие, но кратковременные реакции. Неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, которые кардинально меняют жизненные планы, может вызвать растерянность, повышение тревоги, ступор или суетливость.

Как овладеть собой и оставлять ощущение контроля за ситуацией:

Сразу после получения уведомления дать себе паузу, хотя бы на несколько минут. В это время полезным является стабилизирующее дыхание: короткий вдох – долгий выдох или вдох и выдох под счет.

Испытывать страх – это нормально. Говорят, что бесстрашных людей не бывает. Нормально чувствовать страх смерти, боли, ранения, остаться калекой.

Проговорить свои страхи. Поделиться с близкими. Больше всего тревоги и страхов вызывает неизвестность – озвученный страх становится известным, более конкретным, а следовательно чуть менее страшным. Скорее всего, появятся идеи, как максимально позаботиться о безопасности, избежать рискованных шагов.

Употребление алкоголя или других психоактивных веществ помогает только на очень короткое время – дальше будет ухудшение. Чрезмерная смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизни других, но возвращение в реальность принесет еще больше страха.

Планирование. Спланировать, какие вещи являются самыми необходимыми, какие действия нужно выполнить: как добраться до пункта сбора, что положить в рюкзак, кому оставить свои контакты. Договориться с родными о способе связи: основной и дополнительной – по возможности в одно и то же время суток.

После прибытия в часть познакомиться с будущими побратимами, взять у них контакты, спросить о разрешении держать через них связь с родными (если вдруг ваш телефон сломается или разрядится).

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации", который 3 марта утвердила Верховная Рада. Впрочем, существуют категории граждан, которые под мобилизацию не подпадают и не подлежат призыву.