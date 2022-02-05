Комаровский напомнил, что лекарств против полио не существует. Единственной эффективной защитой от болезни является вакцинация.

В последнее время в Украине все чаще фиксируют вспышки заболевания полиомиелит. Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие тяжелые последствия влечет полиомиелит и в чем очень сильно ошибаются современные мамы.

Как рассказал медик в программе "Утро с Украиной", полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Его возбудитель - вирус, против которого нет никаких препаратов.

"Вирус поражает нервную систему и вызывает необратимые параличи. Но распространяется он как кишечная инфекция. Собственно, полиомиелит - это болезнь грязных рук", - пояснил Комаровский.

По словам врача, уникальная способность полиомиелита заключается в том, что человек, который заражен этой болезнью, до появления симптомов примерно в течение 7-10 дней уже способен активно выделять вирус в окружающую среду. И после начала заболевания может в течение 3-6 недель продолжать его распространять.

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"В основном вирус поражает детей до 5 лет. И даже один случай с параличом - уже вспышка. То есть в регионе, где есть больной ребенок, катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралича приходится от 100 до 1000 случаев без паралича", - сказал он.

Поэтому, когда сообщается, что в Украине выявлено 5 случаев полиомиелита, это означает, что есть сотни детей, у которых болезнь не диагностирована.

"Многие мамы перестали бояться этого заболевания", - объяснил серьезную ошибку родителей Комаровский.

Он напомнил, что лекарств против полио не существует. Единственной эффективной защитой от болезни является вакцинация.

Симптомы полиомиелита

Отметим, инкубационный период после заражения человека полиовирусом длится от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.

В 70% случаев заболевание имеет бессимптомное течение. Но его носитель представляет опасность для других людей с более слабым иммунитетом.

В 25% случаев полио имеет симптомы, напоминающие грипп (лихорадка, головная боль, тошнота, боль в животе).

Полиовирус вызывает двигательные расстройства: боль в пораженных мышцах, полный паралич, который может развиться за несколько часов.

Одним из самых тяжелых осложнений является неизлечимый паралич. Он может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо. Поражение дыхательных мышц часто приводит к смерти.

В случае выздоровлении после полиомиелита функции пораженных недугом нервов и мышц не восстанавливаются.

Когда вакцинироваться от полиомиелита

В Украине вакцинация против полио входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок, которые можно сделать в коммунальных учреждениях бесплатно в соответствии с Календарем прививок.

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