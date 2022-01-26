Его используют для лечения COVID-19, в первую очередь, у групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат "Молнупиравир".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Его используют для лечения COVID-19, в первую очередь, у групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заблаговременно. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. - Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время".

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Отмечается, что "Молнупиравир" — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и так предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому не имеет особых требований к хранению и его удобно принимать.

В мире эти лекарства используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

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