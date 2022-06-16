На территории Украины планируют развернуть 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств.

В Украине возможно расположение 10 инновационных хабов для хранения лекарственных средств и внедрение технологий автономной авиадоставки этих лекарств.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида по результатам встречи с компанией-разработчиком новейших логистических решений Zipline, информирует пресс-служба Минздрава.

Компания планирует на территории Украины реализовать пилотный проект: разместить 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств.

Начать возведение таких складов намерены с Киевского региона.

Поэтому во время встречи стороны обсудили возможное расположение хаба и потенциальные маршруты доставки. "Также компания предлагает предоставление услуг доставки лекарств в 100 км от складов за один час с максимальной массой груза 2 кг", - говорится в сообщении.

На встрече также обсудили вопросы обеспечения условий хранения/ соблюдения холодовой цепи при транспортировке, фиксирования фактов доставки. Кроме того, речь шла об особенностях работы во время войны, в частности по поводу безопасности использования дронов.

Как сообщал УНИАН, 25 мая стало известно, что на территории временно оккупированной Херсонской области не работают около 90% аптек, а цены выросли в 3-5 раз на большинство препаратов.

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