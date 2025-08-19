Некоторые "диетические советчики" могут просто рекламировать определенный товар.

В Министерстве здравоохранения Украины обратили внимание на опасные фейки о питании, которые распространяются в соцсетях. Часть таких советов является просто неэффективной, другие же могут непосредственно навредить здоровью.

Чтобы помочь пользователям отличать правду от манипуляций, в ведомстве подготовили перечень типичных "красных флажков", чеклист для самопроверки и список надежных источников.

Например, людям дают нереальные обещания и обещают "чудодейственные" результаты. Специалисты напоминают: стабильные изменения в состоянии здоровья требуют комплексного подхода и времени. Ни один профессиональный диетолог не пообещает "минус 20 кг за месяц", ведь быстрая потеря веса в основном связана с обезвоживанием и потерей мышц, а не жира. Это ведет к дефициту питательных веществ, проблемам с метаболизмом и быстрому возвращению веса.

Отдельную опасность представляют утверждения об "исцелении" серьезных болезней с помощью "натуральных" средств. Например, популярный миф, что сода с медом или картофельный сок могут лечить рак. На самом деле ни один из этих продуктов не является лекарством. Чрезмерное потребление соды, наоборот, вредит сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, по словам медиков, надо "с прищуром" относиться к категорическим запретам, которые предлагают непроверенные источники. Ведь абсолюты вроде "никогда не" или "всегда нужно" редко оправданы, ведь питание зависит от индивидуальных потребностей человека. Примером является демонизация молочных продуктов: научный анализ 52 исследований показал, что они не вызывают воспаление, а наоборот могут снижать его маркеры.

Аналогично и с веганским рационом: при правильном планировании он вполне полноценен. Что касается глютена - он опасен только для людей с определенной к нему чувствительностью, а для остальных не представляет угрозы. Сахар в чрезмерных количествах вредит, но в умеренных - безопасен.

Не следует забывать, что за некоторыми "советчиками" может быть скрыта реклама. Когда "эксперт" советует "обязательно" пить детокс-чай или покупать витамин, стоит задуматься: действительно ли это забота о здоровье или просто попытка продать товар.

Например, рекламу витамина B6 часто распространяют без реальных медицинских показаний. Минздрав подчеркивает: прежде чем употреблять любые добавки, необходима консультация врача.

Еще один миф "натуральное = полезное". В соцсетях активно распространяются "народные рецепты", которые не имеют доказательной основы: отвар лука с молоком "от всех болезней" или полынь, которая якобы "убивает раковые клетки".

На самом деле организму не нужны "детокс-программы" - за очищение отвечают печень, почки и пищеварительная система. Настоящий "детокс" - это избавиться от аккаунтов, которые пропагандируют нездоровые представления о еде.

Злоупотребление научной терминологией. Фразы "инсулиновые скачки" или "токсины в теле" часто используют для запугивания без всякой конкретики. Так же и утверждение "это химия!" - на самом деле вся еда состоит из химических соединений.

"О Cherry-picking - выборочные факты. Распространенная манипуляция - ссылаться только на те исследования, которые подтверждают нужную позицию, и замалчивать другие. Такой подход, отмечают медики, может создавать громкие, но искаженные заголовки вроде "шоколад лечит депрессию". В Минздраве отмечают: стоит проверять, приведены ли разные точки зрения и упомянуты ли ограничения исследования.

Кроме того, следует помнить о возможности манипуляции доклиническими экспериментами. Результаты тестов на клетках или животных нельзя напрямую переносить на человека. Пример - открытие автофагии в дрожжах, за которое дали Нобелевскую премию 2016 года. Некоторые блогеры использовали его как аргумент в пользу интервального голодания, хотя сам автор подчеркивал: выводы касались только клеток, а не людей.

Корреляция ≠ причина: статистическая связь не доказывает, что одно явление вызывает другое. Например, обсуждаемая связь между ультраобработанной пищей и смертностью в медиа часто подают как доказанный факт, хотя это лишь гипотеза.

Консенсус экспертов

Если совет противоречит позиции большинства медицинских организаций, стоит насторожиться. Так, модная карнивор-диета (полный отказ от растительной пищи) в TikTok подаётся как "лекарство от всего", но медицинское сообщество предостерегает: она может привести к дефициту витаминов и клетчатки.

Картофель, который часто несправедливо называют "пустыми калориями", на самом деле является ценным источником углеводов, клетчатки и калия.

Чеклист от Минздрава: как проверить информацию

Специалисты предлагают проверять: кто автор совета и имеет ли он профильное образование, есть ли ссылки на научные источники,

базируется ли информация на рецензируемых исследованиях на людях, не обещают ли "чудодейственных" результатов,

испытываете ли вы сильные эмоции во время чтения. Кроме того, важно понимать, есть ли прозрачность в отношении рекламы и коммерческих интересов и согласуется ли совет с позицией медицинского сообщества.

Минздрав отмечает: основа здорового питания - это сбалансированный рацион и критическое мышление, а не советы из анонимных аккаунтов.

