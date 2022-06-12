Речь идет о людях со сложными минно-взрывными ранениями.

Министерство здравоохранения Украины и Европейская комиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В частности, среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И на сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын", - рассказали в министерстве.

В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно, или нуждающихся в специализированном лечении.

"Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальным воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегии и Дании", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о проблемах с диагностикой онкозаболеваний во время войны.

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