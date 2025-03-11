Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко решительно выступил за справедливое ценообразование на лекарства. Отныне аптеки не смогут навязывать фармпроизводителям маркетинговые договоры, из-за которых стоимость медикаментов для украинцев искусственно росла, сообщает издание Pharma media.

Во время онлайн-совещания с украинскими и иностранными фармпроизводителями Ляшко отметил: с 1 марта запрещены маркетинговые платежи, которые производители платили аптекам за продвижение своей продукции, а в итоге эти расходы перекладывались на плечи потребителей. Также установлены предельные наценки на лекарства и восстановлены проверки Госпродпотребслужбой по их соблюдению.

"Реформа фармацевтического рынка назрела, и мы имеем четкий план ее реализации, зафиксированный в решении СНБО. Прозрачные механизмы ценообразования - это залог справедливых цен на лекарства. Благодаря новым регуляциям мы уже снизили цены на топ-100 наиболее популярных отечественных препаратов, а также продолжаем диалог с производителями для дальнейшего снижения стоимости лекарств", - заявил Ляшко.

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Специалисты отмечают, что отмена маркетинговых договоров меняет правила игры на многомиллиардном рынке лекарств.

"До 1 марта аптеки могли навязывать пациентам не самые лучшие и не самые дешевые лекарства, а те, что приносили им больше прибыли через маркетинговые договоры. В мире это строго регулируется, и теперь Украина наконец сделала правильный шаг в этом направлении. Говорят, что запрет маркетинговых платежей был личной инициативой министра Ляшко, и он продолжает настаивать на выполнении этих изменений. Насколько с этим согласятся аптечные сети и их лоббисты - увидим. Но очевидно, что это только начало большой перезагрузки фармацевтического рынка", - отмечает эксперт Алексей Голобуцкий.

Напомним, что 12 февраля 2025 года СНБО принял решение о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарств. Как результат, правительство не только урегулировало наценки, но и положило конец маркетинговым платежам, которые годами работали в пользу аптек и производителей, но не потребителей.