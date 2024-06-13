Диетологи подчеркнули, что не все миндальное молоко, которое продается в супермаркетах, полезно. А выбирать его стоит, исходя из ваших потребностей.

Диетологи рассказали о преимуществах и потенциальных недостатках употребления миндального молока.

Ингредиенты миндального молока и пищевая ценность могут сильно отличаться в зависимости от марки и сорта, пишет Eatthis. В чистом виде миндальное молоко будет содержать только воду и миндаль. Тут хорошо то, что нет добавленного сахара, консервантов и других наполнителей. Но есть и негативный момент - отсутствие обогащения витаминами и минералами, такими как D, E, A и кальций, которые часто встречаются в других молочных продуктах.

Миндальное молоко не эквивалентно коровьемуили соевому молоку, когда дело касается белка и общего содержания питательных веществ.

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В процессе обработки миндальное молоко становится низкокалорийным, содержит мало питательных качеств, если только производитель не обогащает свой продукт. Это означает, что они добавляют смесь витаминов и минералов или, в некоторых случаях, изолят белка, чтобы увеличить содержание питательных веществ. Когда это происходит, миндальное молоко становится отличным источником (более 20% дневной нормы) кальция, витамина D и витамина Е, а часто и хорошим источником (более 10% дневной нормы) других питательных веществ.

Однако, хотя обогащение миндального молока увеличивает содержание витаминов и минералов, оно не приближается к содержанию белка, как в коровьем или соевом молоке. Например, порция нежирного коровьего молока на 1 чашку содержит 8 граммов белка и много витаминов и минералов, включая кальций, калий, витамин D и, в некоторых случаях, витамин А. Аналогичным образом соевое молоко, приготовленное только воды и соевых бобов, в той же порции на 1 чашку содержится 9 граммов белка. Кроме того, соевое молоко также содержит 10% дневной нормы калия.

Польза для здоровья миндального молока

Если оно обогащено дополнительными витаминами и минералами, вы можете рассчитывать на пользу для здоровья. Например, обогащенное несладкое миндальное молоко является отличным способом увеличить потребление витамина D, кальция и калия.

Миндальное молоко, обогащенное витамином Е также приносит замечательную пользу здоровью. Исследования показали, что витамин Е помогает не только уменьшить окисление в организме, но также может помочь защитить от определенных заболеваний.

Недостатки миндального молока

Если вы не будете осторожны с выбором миндального молока, то рискуете получить на 1 чашку почти 4 чайные ложки добавленного сахара (или примерно 17 граммов из 25 граммов, рекомендованных в день).

Кроме того, миндальное молоко не является подходящей заменой для детей с аллергией на молочные продукты.

Миндальное молоко не является хорошим источником белка, даже если оно обогащено. В этой ситуации лучше выбрать обогащенное несладкое соевое или гороховое молоко.

Диетологи отметили, что ввиду вышеуказанного, к сожалению, ответ не так однозначен. Все зависит от ваших целей. Если вы выбираете низкокалорийное миндальное молоко без добавленного сахара, как часть диеты для похудения, то это будет разумно. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы увеличить количество белка и набрать мышечную массу, то вам, вероятно, лучше использовать коровье молоко, которое содержит больше белка и калорий.

Другие новости о пользе миндаля

Миндаль полезен для регулирования уровня сахара в крови и улучшения реакции на инсулин. Поскольку миндаль содержит много жира, клетчатки и белка, добавление миндаля в пищу может сбалансировать гликемический индекс диеты. А полифенолы в миндале могут улучшить состав кишечных бактерий, стимулируя развитие полезных бактерий и подавляя патогенные.

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