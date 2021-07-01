В последнее время все большее количество людей отказывается от коровьего молока. От него и лишний вес, и плохое самочувствие, и риск развития онкологических заболеваний. Можно ли полностью заменить его растительным - разбираемся вместе.

Что такое «растительное молоко»

По большому счету, назвать такой продукт молоком - неправильно. Растительное молоко - это вытяжка из семян, орехов, проростков или злаков. Их потом измельчают и смешивают с водой в определенной пропорции, в зависимости от того, какой густоты нужен напиток. В конце отжимают и процеживают.

Вред и польза растительного молока

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Кокосовое

Самое полезное, благодаря веществам в составе, способным расщеплять и выводить жир из организма. Для диетического питания подходит отлично. Кокосовое молоко важно и полезно для тех, кто придерживается диеты с большим количеством полезных жиров и малым количеством углеводов и белков. Такой способ питания называется «‎кетодиета».

Соевое

Производители утверждают, что соевое молоко - достойная замена коровьему. В своем составе оно, конечно, содержит белок. Но, так как это - растительный протеин, он неполноценен и в нем нет всех незаменимых аминокислот. Зато есть фитоэстрогены. С одной стороны, они снижают холестерин, а с другой - вредны для людей с пониженным метаболизмом эстрогенов. В таком случае регулярное употребление соевых продуктов может привести к образованию фибром и миом. Также соя категорически запрещена аллергикам.

Миндальное

Приятное на вкус, к тому же - источник антиоксидантов: витамина Е и растительного протеина. На этом полезные свойства миндального молока заканчиваются. В своем составе продукт содержит жирные кислоты Омега-6, которые и так в большом количестве поступают в наш организм. Перенасыщение этими компонентами приводит к различным воспалениям. Кстати, заболевания, оканчивающиеся на «‎-ит» возникают тоже из-за переизбытка Омега-6.

Рисовое и овсяное

Преимущество рисового молока в том, что оно не содержит глютен. Для людей с непереносимостью - идеальный вариант. В овсяном много белка и… всё. Такие напитки безвкусные, поэтому в них часто добавляют фрукты, сахар, ароматизаторы. Разумеется, что к здоровому питанию это никакого отношения не имеет.

Можно ли полностью исключить коровье молоко из рациона

На этот вопрос нет однозначного ответа. В растительном гораздо меньше жиров, есть полезные микро- и макронутриенты, хотя их легко получить из других продуктов. Коровье содержит казеин, на него иногда возникает аллергия, и лактозу, непереносимость которой встречается всё чаще. Инсулиноподобный фактор роста становится причиной онкологии и это - неоспоримый аргумент «против».

Выбор продуктов питания - индивидуальная вещь. Один человек может пить коровье молоко всю жизнь и чувствовать себя прекрасно, страдая от растительных аналогов. Другой - наоборот. Ореховое молоко, например, вообще противопоказано людям с избыточной массой тела и определенными видами воспалительных заболеваний.

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Автор: Кристина Кащавцева