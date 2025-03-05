В мозговой ткани содержится более высокая концентрация микропластика и нанопластика.

Новые тревожные данные показывают, что микропластик проник в мозговую ткань человека, что вызывает серьезные опасения за здоровье.

Обнаружено, что в мозге собирается около ложки микропластика и, что еще срашнее эти уровни в 3–5 раз выше у людей с деменцией, пишет Interesting Engineering. "Резкое увеличение концентрации микропластика в мозге всего за 8 лет, с 2016 по 2024 год, особенно тревожно", - прокомментировал ведущий автор исследования Николас Фабиано с кафедры психиатрии Оттавского университета.

Исследование показало, что мозговая ткань содержит гораздо более высокие концентрации микропластика и нанопластика по сравнению с другими органами, такими как печень и почки.

Видео дня

Исследователи проанализировали мозговую ткань, полученную при вскрытии, сравнив образцы с 2016 по 2024 год. Они специально проанализировали лобную кору, часть мозга, расположенную непосредственно за лбом.

Исследование выявило 12 различных типов пластиковых полимеров, причем полиэтилен является наиболее распространенным в образцах мозговой ткани. Полиэтилен широко используется для упаковки продуктов питания и бутилированной воды.

Ученые отметили, что, если не покупать бутилированную воду, а заменить ее на фильтрованную водопроводную воду, это поможет снизить ежегодное потребление микропластика с 90 000 частиц до всего лишь 4000.

"Переход на водопроводную воду может снизить это воздействие почти на 90%, что делает его одним из самых простых способов сократить потребление микропластика", - сказал доктор Брэндон Луу, резидент по внутренним болезням в Университете Торонто.

Другие основные источники потребления микропластика включают пластиковые чайные пакетики и неправильное хранение/нагревание продуктов питания. Пластиковые чайные пакетики выделяют миллионы мельчайших частиц во время заваривания, а нагревание продуктов питания в пластиковых контейнерах, особенно в микроволновке, может выделять значительные количества микропластика и нанопластика.

Исследователи также изучают, как организм может выводить соединения микропластика, и первоначальные результаты указывают на то, что потоотделение может играть определенную роль.

Микропластик в природе

Ученые наблюдают рост уровня микропластика в окружающей среде. Ученые отметили, что эти крошечные пластиковые фрагменты, образующиеся в результате распада более крупного пластика, проникли практически во все уголки Земли. Они обнаружены в самых глубоких океанических впадинах, в тканях морских организмов от планктона до китов, и даже были обнаружены в воздухе и снегу отдаленных горных вершин.

Это широкое распространение подчеркивает тревожную способность микропластика перемещаться по воздуху, воде и пищевым цепочкам.