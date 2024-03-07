Результаты не доказывают, что пластиковые частицы стали причиной сердечных приступов и инсультов, поскольку пациенты могли подвергнуться воздействию других факторов риска.

Врачи забили тревогу по поводу попадания крошечных частиц пластика в организм человека после того, как выяснилось, что люди с более высоким уровнем пластика в кровеносных сосудах имеют больший риск инсульта, сердечного приступа и более ранней смерти.

Ученые уже давно знают, что микропластик попадает в наш организм через пищу, которую мы едим, воду, которую пьем, и воздух, которым дышим, пишет Sky News.

Мало что известно о влиянии, которое они могут оказать на здоровье, но новая статья, опубликованная в четверг, может ознаменовать "шаг вперед" в понимании ученых.

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Исследование показало, что пациенты с микро- или нанопластиками в жировых бляшках кровеносных сосудов с гораздо большей вероятностью перенесут инсульт, более раннюю смерть или сердечный приступ, чем те, чьи сосуды не были загрязнены пластиком.

Исследователи выявили пластик в кровеносных сосудах почти у трёх из пяти (58%) из 304 пациентов, принявших участие в исследовании в Италии. Результаты были опубликованы в рецензируемом Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Результаты не доказывают, что пластиковые частицы стали причиной сердечных приступов и инсультов, поскольку пациенты могли подвергнуться воздействию других факторов риска. Но они перекликаются с другими исследованиями, которые показали, что микропластик вредит клеткам человека, опубликованными Медицинской школой Халл-Йорка и Университетом Халла в 2021 году.

Профессор Ричард Томпсон из Международного отдела исследования морского мусора Плимутского университета заявил: "Наши лабораторные исследования показали, что в течение нескольких часов нанопластики могут распространяться из пищеварительного тракта через систему кровообращения по всему телу морских организмов".

Он добавил: "Поэтому, возможно, неудивительно, что недавние исследования показали наличие микро- и нанопластиков в крови и тканях человека. Эта статья представляет собой ключевой шаг вперед, помогая доказать потенциальный вред, связанный с этим".

Доктор Даня Бахбахи, клинический преподаватель акушерства и гинекологии Бристольского университета, сказала, что исследование "может стать шагом вперед в нашем понимании".

Но она заявила, что в проблемах со здоровьем могут быть виноваты и другие факторы, такие как социально-экономические данные, которые связаны с ишемической болезнью сердца.

"Необходимо провести дальнейшие более масштабные исследования в разных географических точках, чтобы увидеть, повторяются ли эти результаты", - добавила она.

Загрязнение микропластиком

Согласно новому отчету ОЭСР, в мире производится все больше и больше пластика, только 9% которого успешно перерабатывается, а большая часть оказывается на свалке, сжигается или попадает в окружающую среду.

В 2022 году правительства 175 стран согласились подготовить международное юридически обязательное соглашение о прекращении пластикового загрязнения. Его должны были завершить к 2024 году, но переговоры продолжаются.

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