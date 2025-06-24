Рассказываем, чем отличаются мезотерапия и биоревитализация, а также как их делают.

Современная косметология предоставляет широкий спектр услуг. Каждая женщина может подобрать для себя то, что ей идеально подойдет.

Мы узнали у врача дерматолога-косметолога Ольги Дидык, что такое мезотерапия и биоревитализация, а также что лучше выбрать.

Мезотерапия и биоревитализация - что это

По словам специалистки, мезотерапия лица - это инъекционное введение малых доз активных веществ (витаминов, минералов) в дерму или мезодерму. Во время мезотерапии используют крошечную иглу. Ее длина составляет 3-4 миллиметра, а ширина - как волосок.

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Биоревитализация - это также введение препаратов инъекционным методом, но уже других. Таким методом в кожу вводится либо чистая гиалуроновая кислота, либо в сочетании с пептидами или антиоксидантами.

Сейчас популярны полинуклеотиды, их эффективность более доказана.

Что лучше в 40 лет - биоревитализация или мезотерапия

Как отметила косметолог, каждый пациент очень индивидуален, и подбор процедуры зависит от того, какого именно эффекта человек хочет добиться, и что именно ему подходит.

"Но в целом я больше за биоревитализацию, поскольку она имеет клинически доказанную эффективность. А относительно эффективности мезотерапии между врачами до сих пор продолжаются споры", - добавила Ольга Дидык.

Как она объяснила, для проведения мезотерапии или биоревитализации кожа должна быть здоровой, не должно быть никаких повреждений в зоне, где будут проводиться инъекции. Еще человек должен быть физически здоров - у него не должно быть никаких вирусных заболеваний, ОРВИ.

Показаниями к мезотерапии и биоревитализации могут быть:

сухость кожи;

кожа стала более тусклой.

Биоревитализация может быть рекомендована перед аппаратными процедурами для улучшения состояния кожи, например, лазерными или перед проведением срединного пилинга. Эта процедура также может быть подготовительным этапом перед пластической операцией.

Ольга Дидык подчеркнула, что не возраст указывает на то, какие именно процедуры нужно делать, а состояние кожи. Девушка в 20 лет может иметь очень сухую, тусклую, грубую кожу и эти признаки будут показаниями для проведения биоревитализации.

А у женщины в 40, к примеру, может быть хорошая кожа - ухоженная, увлажненная, и поэтому ей не потребуется биоревитализация. Процедуры не нужно привязывать к возрасту.

Биоревитализация и мезотерапия - опасность и противопоказания

По словам косметолога, первая опасность - это некачественные и несертифицированные препараты. Стоит выбирать препараты, которые признаны лекарственными средствами. Еще на препарате должно быть написано, что он предназначен именно для инъекционного применения.

"Каждый человек имеет право попросить у врача или косметолога сертификат качества на препарат, который ему должны вводить. Стоит отметить, что на рынке очень мало мезотерапевтических препаратов, которые действительно можно вводить. Потому что в большинстве случаев на флаконах написано, что это сыворотки, и они не для инъекционного введения", - предупредила она.

Как добавила специалистка, есть очень много косметологов, которые колют такие мезопрепараты (из-за этого возможны, в том числе, воспаление, аллергическая реакция и даже некроз кожи). У нас сейчас косметология стала бесконтрольной, ею может заниматься любой после прохождения курсов, которые длятся два-три месяца, и затем даже человек без медицинского образования сможет делать людям инъекции. Так не должно быть. За рубежом все регламентировано - косметологией может заниматься только врач.

Есть группа пациентов, которым не делают мезотерапию и биоревитализация:

беременные;

женщины, кормящие детей грудью;

люди, у которых хронические заболевания в состоянии обострения;

пациенты с онкологией;

люди, у которых есть серьезные нарушения психики;

пациенты, у которых повреждена кожа в местах, в которые должны делать инъекции.

Как отметила Ольга Дидык, мезотерапия или биоревитализация не дадут результата, если будет применен некачественный препарат. Процедуры также могут не дать результата, если врач неправильно сделал инъекции, например, не на такую глубину, как нужно (препарат вводится в кожу на глубину от 2 до 4 миллиметров, а иногда и глубже). Еще может быть плохой результат, если пациент не соблюдает правила послепроцедурного ухода, например, не наносит подходящий солнцезащитный крем.

Что такое мезотерапия волос

По ее словам, нет подтверждения того, что мезотерапевтические препараты для лица дают хорошие результаты. Во время их введения происходит травматизация кожи, и в результате она регенерирует, поэтому трудно сказать, сработал ли после инъекций именно препарат, или это просто кожа так отреагировала на свою травматизацию, и поэтому ее состояние немного улучшилось.

"Поскольку игла тонкая, то пациенты в принципе легко переносят мезотерапию. Но после процедуры могут быть синяки, отеки и папулы. Плюсом мезотерапии является то, что кожа лица после нее будет более увлажненной", - предупредила Ольга Дидык.

Обычная мезотерапия, то есть процедура косметологическими мезотерапевтическими препаратами (витаминами), при выпадении волос может навредить, у человека может возникнуть рубцовая алопеция, которая очень трудно лечится.

Пациентам, которые имеют проблемы с волосами (например, андрогенную алопецию или рубцовую алопецию), врач должен сделать дерматоскопию, определить, какой именно вид выпадения есть у человека, а затем назначить терапию. Выпадение волос - это группа заболеваний, и с этой проблемой человеку должен помочь справиться не косметолог, а именно врач.

Мезотерапия для волос подразумевает, что в кожу головы мезотерапевтическим методом вводятся препараты - то есть инъекции делаются крошечной иглой. Если используются назначенные врачом препараты, действие которых доказано, то конечно же, в таком случае положительный эффект будет.

В мезотерапии важно, какой препарат мы вводим, поскольку именно от него зависит эффект. Есть очень много препаратов от выпадения волос, которые вводятся мезотерапевтическим методом,

- добавила врач.

Биоревитализация - плюсы и минусы

Биоревитализация лица - это хорошая процедура, но и у нее есть свои недостатки.

Как рассказала дерматолог, благодаря введению гиалуроновой кислоты во время проведения биоревитализации увлажняется кожа, она начинает выглядеть более сияющей и здоровой. Но эта процедура не эффективна при лечении возрастных изменений.

Минус биоревитализации заключается в том, что после процедуры могут возникать папулы, которые долго сходят.

"Кроме того, не нужно возлагать слишком большие надежды на биоревитализации - благодаря этой процедуре не удастся убрать глубокие морщины или побороть опущение кожи лица", - добавила она.

Как часто делать биоревитализацию и мезотерапию

По словам Ольги Дидык, чтобы от мезотерапии был какой-то эффект, нужно пройти ее курс, который составляет как минимум от 4 до 10 процедур с интервалом 7-14 дней. Кроме того, нужна поддерживающая терапия каждые 2-3 месяца.

С тем, как часто делать биоревитализацию, все проще. Ее курс короче - три-четыре процедуры с интервалом 2-4 недели. А поддерживающая процедура может проводиться каждые 4-6 месяцев. Количество процедур мезотерапии или биоревитализации зависит от того, какой именно препарат будет использоваться.

справка Ольга Дидык Врач дерматолог-косметолог, блогер Ольга Дидык училась в Ивано-Франковском медицинском университете. Специализация - взрослая дерматология, детская дерматология. Опыт работы - около 10 лет. В это время занималась не только дерматологией, но и косметологией. Чаще всего занимается инъекционной косметологией.

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