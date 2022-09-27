В Немецкой глазной клинике в Киеве доступны эти новые методики лазерной коррекции зрения. То, что было 30-40 лет назад не просто революционным методом коррекции зрения, но настоящим чудом для многих пациентов, вновь получивших возможность четко видеть без использования очков и линз, постепенно стало совершенно обычным методом операционной коррекции зрения.

Сейчас клиники лазерной коррекции можно найти повсюду - быстрый и безболезненный метод исправления зрения, качественно выполненный высококвалифицированными врачами на современном оборудовании.

Хотя клиник лазерной коррекции сейчас действительно довольно много ,что является очень положительным фактором, так как это дает возможность получить необходимую помощь в коррекции зрения большому количеству пациентов, но технологии идут постоянно вперед и только самые современные клиники и крупные медицинские центры могут себе позволить менять постоянно оборудование, которое очень дорогое и давать пациентам самое лучшее и новейшее оборудование и технологии, которые естественным образом продвигаются вперед.

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На самом деле существует множество различных методик лазерной коррекции. И для пациентов было бы очень полезно ознакомиться, с этими различными методиками, с их особенностями, а также с плюсами и минусами применения этих методик коррекции зрения для своего конкретного случая, чтобы можно было рационально выбрать ту клинику и методику, которая наилучшим образом будет соответствовать потребностям данного конкретного пациента.

Тем временем мы хотели бы подчеркнуть отличие Немецкой глазной клиники обладающей самым новым оборудованием для лазерной коррекции зрения и открывшейся 22 августа в самом сердце старого Киева и что в качестве зрения после проведения лазерной коррекции ее новый лазер и методики дает нашим пациентам.

Речь пойдет о двух наших новых методах лазерной коррекции зрения - Genius Pro и Genius Plus. Эти методы основаны на самых современных технологиях и последних разработках в области лазерной коррекции. Мы называем их "Технологии 2023". Они были разработаны и применяются в ведущих клиниках в Германии, а теперь будут также использоваться и у нас, в Немецкой глазной клинике в Киеве.

Технологии Genius Pro и Genius Plus - это гарантия безопасности, точности операции, а также отсутствия побочных эффектов и ухудшения зрения после проведения операции.

Методики Genius Pro и Genius Plus основаны на принципе применения "холодного" лазера. Отличие данных методик лазерной коррекции от применяемых ранее состоит в том, что при традиционных методах лазерной коррекции зрения происходит испарение ткани роговицы глаза, что приводит к довольно нагреву тканей роговицы.

Последствием этого могут быть встречающиеся после операции эффекты дымки и рассеивания зрения, что вызывает нарушение зрения у пациентов. Так называемый эффект "хейс", который требует терапевтического лечения и ограничивать офтальмолога в количестве "убираемых диоптрий".

Технологии Genius Pro и Genius Plus позволяют предотвратить эти негативные последствия. При использовании холодного лазера роговица глаза не нагревается и эффекты дымки и рассеивания ,эффект "хейс" полностью отсутствует у пациентов отсутствуют. Что позволяет нередко после лазерной коррекции получить зрение выше стандартной "единицы".

Также применение методов коррекции Genius Pro и Genius Plus позволяет избежать еще одной проблемы - так называемого эффекта "Гало". Этот эффект нарушения зрения у пациентов после операции вызывался тем, что лазеры предыдущих поколений имели ограниченный диаметр обработки внешней оболочки глаза - не более 4 мм, и у пациентов со зрачками более 4 мм обработка поверхности оболочки глаза осуществлялась неровно, а волна лазерной обработки имела форму креста. В связи с чем такие пациенты могли испытывать нарушение зрения в восстановительном периоде и незначительный дискомфорт после операции.

Современный лазер, применяемый в методах коррекции Genius Pro и Genius Plus, может обрабатывать неровности по всей поверхности роговицы с помощью усовершенствованной встроенной программы сканирования все поверхности роговицы, а также функции "летящей точки", которая направляет лазер не по крестовой волне, а точечно, именно в те места роговицы, где необходимо произвести изменения. При этом общий диаметр лазерной обработки составляет теперь 8-9 мм, а не 4, как ранее. Этот новый увеличенный диаметр лазерной обработки значительно превышает размер зрачка, поэтому ранее часто встречающийся у пациентов эффект "Гало" теперь полностью отсутствует.

Точность лазерной коррекции методами Genius Pro и Genius Plus обеспечивается высокотехнологичными системами слежения, которые гарантируют точное центрирование круглых (или эллиптических) зон воздействия над зрачком.

Еще одним преимуществом использования методов Genius Pro и Genius Plus является также то, что они позволяют проводить операции, в том числе и на глазах, пациентам которым отказали в проведении лазерной коррекции в других клиниках из-за использования лазеров предыдущих поколений, также толщины роговицы глаза.

С удовлетворением видим что у нас в Немецкой глазной клинике все пациенты говорят о том, что эффект от лазерной коррекции превзошел их ожидания.

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