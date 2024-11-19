Методика стала популярным инструментом для работы с психологическими травмами.

Движения глазами, помогающие пережить травму: как работает EMDR

EMDR (с англ. Eye Movement Desensitization and Reprocessing - десенсибилизация и переработка движением глаз) - это психотерапевтический метод, разработанный американской психологом Фрэнсин Шапиро в 1980-х годах. Она случайно заметила, что движение глаз помогает ей легче переносить тревожные мысли, и начала исследовать этот эффект. На основе своих наблюдений Шапиро создала методику, которая впоследствии получила научное подтверждение и стала популярным инструментом для работы с психологическими травмами, предоставляет облегчение работы с тяжелыми воспоминаниями.

Во время сеанса терапевт помогает человеку сосредоточиться на травматическом воспоминании, одновременно выполняя серию движений глазами или испытывая другое ритмическое стимулирование (например, постукивание). Методика EMDR эффективно работает с природными ресурсами мозга, помогая активизировать его способность к самоисцелению и переосмыслению травматического опыта без чрезмерной психоэмоциональной нагрузки.

Видео дня

Секрет методики в стимуляции обоих полушарий мозга, что позволяет переработать неприятные переживания и снизить их влияние на психику. Это дает человеку возможность легче вспоминать травматические события без болезненных эмоциональных реакций.

EMDR имеет значительные показатели эффективности, особенно для работы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и другими последствиями травматического опыта. Кроме того, его преимуществом является скорость: значительные результаты ощутимы уже после нескольких сессий.

Не вспоминать об ужасах: EMDR в работе с военными

За рубежом, в частности в США, EMDR часто применяется в работе с военными или с представителями спецслужб (ФБР, ЦРУ). Его преимуществом является то, что этот метод не требует, чтобы пациент подробно описывал травматические события. Во-первых, это позволяет не разглашать информацию, которая может иметь чувствительный характер, в частности для национальной безопасности. А, во-вторых, часто военнослужащие не склонны рассказывать детали событий, которые их травмировали, а при работе методом EMDR в этом и нет необходимости.

Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР) у военных, особенно тех, кто прошел через интенсивные боевые действия, такие как защитники Мариуполя, имеет особые характеристики, которые отличают его от классического ПТСР. Это состояние формируется под влиянием многократных, длительных травматических событий, вызывающих глубокие изменения в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах человека.

Из нашего опыта оказания психологической помощи защитникам Мариуполя, интенсивные бои и плен могут иметь глубокое влияние на их психическое здоровье, вызывая различные симптомы, которые формируют такое комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР) в сочетании с тревожным расстройством, депрессивным расстройством и другими эмоциональными проблемами.

EMDR позволяет военным, пережившим травмы, быстро облегчить симптомы ПТСР, КПТСР за несколько сеансов, что предоставляет быстрое восстановление психического здоровья. При работе с украинскими военными: 80-90% ветеранов после 8-12 сессий терапии замечают значительное снижение симптомов, таких как ночные кошмары, навязчивые воспоминания и эмоциональные вспышки.

Пережить потерю:EMDR при работе с гражданскими

Метод EMDR является ценным инструментом для родных погибших, поскольку он позволяет им эффективно обрабатывать интенсивную эмоциональную боль, возникающую из-за потери. Этот подход помогает уменьшить эмоциональное напряжение, связанное с травматическими воспоминаниями, что, в свою очередь, способствует улучшению психического здоровья. Благодаря EMDR, родные могут переосмыслить свою потерю, находя новые способы восприятия и понимания пережитого. Метод также помогает освободиться от чувства вины и негативных мыслей, часто сопровождающих горевание. В результате, EMDR способствует интеграции опыта утраты в жизнь, позволяя людям двигаться вперед с меньшим страданием.

Мы имели опыт применения EMDR с семьями погибших на наших семейных кемпах "Сердца Азовстали". Мы пригласили американского специалиста доктора Роджера Соломона, который, в частности, имеет опыт работы с такими организациями, как ФБР и Секретная служба. Соломон является настоящим виртуозом в работе с травматическим опытом и различными формами психотравмы. Его глубокие знания и навыки в методах EMDR позволили эффективно оказать помощь психологически травмированным родным, потерявшим своих близких на войне, которые еще ждут из плена и тем, кто участвовал в интенсивных боевых действиях и находился в плену.

Однако не менее важным является его вклад в обучение психологов, работающих с нашей целевой аудиторией. Передача его опыта и практических навыков помогает повысить качество психологической работы для военных и их семей, обеспечивая более эффективные методы лечения и адаптации.

Те, кто имел возможность работать с доктором Соломоном, описали этот опыт как настоящую магию. Они отметили, что уже после одного сеанса почувствовали значительное улучшение своего эмоционального состояния, чего раньше не испытывали. На следующий день они наблюдали изменения в своем восприятии и осознании травматического опыта, ощущая положительные сдвиги в мыслях и эмоциях.

В целом статистика свидетельствует, что при работе с гражданскими, которые потеряли родных на войне - до 70-80% получают значительное снижение чувства горя, вины и тревожности после нескольких сессий, начиная постепенно возвращаться к стабильной жизни. А среди людей, переживших обстрелы - до 75% гражданских испытывают облегчение и уменьшение страха и напряжения после 3-5 сессий, что особенно важно для стабилизации психики в условиях постоянной угрозы.

БудущееEMDR в Украине

Применение метода EMDR в Украине постепенно растет. После начала войны и увеличения случаев ПТСР спрос на EMDR вырос, ведь он продемонстрировал эффективность в работе с травматическими воспоминаниями. Однако количество сертифицированных специалистов до сих пор ограничено, что связано с особенностями обучения и сертификации именно по EMDR. Эти сложности побуждают привлекать иностранных специалистов для проведения тренингов, что способствует повышению уровня квалификации отечественных психологов. Такие инициативы расширяют доступ к EMDR в Украине.

Расширение применения метода EMDR целесообразно, ведь он обеспечивает эффективную поддержку для людей с травматическим опытом, помогая уменьшить симптомы ПТСР и другие эмоциональные расстройства. Метод позволяет достигать значительного улучшения эмоционального состояния уже за короткий промежуток времени, что важно в условиях ограниченного времени на реабилитацию, например, для военных или в условиях кризиса. Благодаря универсальности, EMDR можно применять для поддержки различных категорий клиентов - как военных, так и гражданских, нуждающихся в эффективной помощи с пережитыми травмами.

Сейчас государственная поддержка развития метода EMDR в Украине остается ограниченной. Основное внимание сосредоточено на базовых психосоциальных услугах. Интеграция EMDR в государственные программы по реабилитации ветеранов и пострадавших от войны является важным шагом, поскольку это поможет сделать квалифицированную травмотерапию более доступной для тех, кто нуждается в поддержке после травматических событий. Кроме того, финансирование тренингов и проведение образовательных мероприятий для психологов, а также организация супервизионных групп способствовали бы повышению уровня предоставления психологических услуг. Это способствовало бы снижению уровня ПТСР, депрессии и тревожных расстройств среди пострадавших, что, в свою очередь, положительно повлияло бы на их возвращение к полноценной жизни.