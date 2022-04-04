Всем людям в Киеве можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи.

В Киеве можно получить помощь семейного врача без декларации.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

В КГГА объясняют, что если из-за войны человек не может связаться с семейным врачом, или приехал в Киев из другого города, можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи.

В случае отказа в предоставлении медицинской помощи, невозможности записаться на прием и т.д. – предлагается сообщать на "горячую" линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что все врачи, которые остались работать в Украине в своих учреждениях здравоохранения, получают заработную плату в полном объеме, не смотря на то, больница работает, или больница уничтожена или повреждена.

Относительно электронных деклараций, которые украинцы подписали с семейными врачами, она отметила, что их действие не прекращается, но и без декларации вся помощь оказывается в полном объеме, по месту жительства того или иного человека на любой территории.

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