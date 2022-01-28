По орган должен был вылететь аэромедицинский вертолет, но сложные погодные условия не дали ему подняться в воздух.

Из-за непогоды медики не могли доставить донорское сердце вовремя из Ивано-Франковска во Львов - аэромедицинский вертолет не смог подняться в воздух.

Как говорится в сюжете ТСН, орган взяли у умершей в Ивано-Франковске и надо было срочно доставить во Львов, потому что жизнеспособность донорского сердца всего 3 часа.

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По орган должен был вылететь аэромедицинский вертолет, но сложные погодные условия не дали ему подняться в воздух. Поэтому медики решили привлечь к транспортировке сердца полицию.

Обычным авто из Ивано-Франковска во Львов почти два с половиной часа езды. Патрульные при сложных погодных условиях (шел снег, была ограниченная видимость и гололед) домчали бокс с донорским сердцем за 1 час. 40 мин!

На объездной Львова, которая обычно очень загружена автомобилями, прикарпатских полицейских встретили здешние копы и сопроводили в больницу скорой помощи. У врачей на пересадку остался всего час. И они успели.

Здоровое донорское сердце забилось в груди 67-летнего мужчины, который перенес три инфаркта и без пересадки был обречен. Донором стала 52-летняя женщина, скончавшаяся от инсульта. Ее родные согласились отдать сердце, две почки и печень, чтобы спасти других людей.

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