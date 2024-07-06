Минздраве объяснили, что мошенническое вымогательство средств с пациентов, должно остаться в прошлом.

Кабмин определил перечень случаев, когда государственные и коммунальные больницы будут предоставлять услуги платно.

Постановление правительства, принятое 5 июля, начнет действовать с 1 января 2025 года. Как объяснил решение министр здравоохранения Виктор Ляшко, это необходимый шаг к прозрачности медицинской системы и нормированию денежных поступлений в больницы. Он выразил уверенность, что это сократит взяточничество и коррупцию в больницах, "поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается и что не покрывается программой медицинских гарантий".

"Оплаты за "КТ с контрастом", которые якобы не покрываются государством, и другие способы мошеннического вымогательства средств с пациентов, должны остаться в прошлом. Медицинские учреждения имеют достаточно времени, чтобы сформировать перечни и должным образом проинформировать пациентов", - пояснил министр.

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С 1 января 2025 года полностью будут оплачиваться:

обращение без направления врача, кроме случаев, когда оно не требуется;

медицинские услуги по договорам с юридическими лицами;

медуслуги учреждений здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, которые не относятся к определенному контингенту;

услуги, которые не входят в Программу государственных гарантий.

Также постановлением Кабмина урегулирован вопрос дополнительных услуг при оказании основной медицинской помощи, которые будут осуществляться за оплату пациентом, в частности это касается:

предоставления медицинских услуг по месту жительства или пребывания пациента при условии, что это не вызвано его медицинским состоянием, а желанием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по желанию пациента.

До 1 января 2025 года Министерство здравоохранения должно пересмотреть таблицу медицинских услуг, чтобы они соответствовали услугам в Программе медицинских гарантий, которые являются бесплатными для населения. С 2025 года медицинские услуги, которые не будут входить в Программу медицинских гарантий, будут платными.

После внедрения изменений платная медицинская помощь будет оформляться документом, который будут вносить работники заведения в электронную систему здравоохранения. Оплатить услуги украинцы смогут исключительно в безналичной форме на официальный счет больницы.

До нового года все больницы государственной и коммунальной формы собственности должны разметить на официальных сайтах и информационных стендах полный перечень бесплатных медицинских услуг и самостоятельно установить стоимость платных медицинских услуг.

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Каждый может попасть в ситуацию, когда жизнь спасает хирургическое вмешательство. При этом, во многих медучреждениях, согласно Программе медицинских гарантий, действующей в Украине, хирургическая помощь еще и предоставляется бесплатно.

Далеко не всегда, попав в больницу, пациенту за все надо платить. Программа медицинских гарантий, действующая в Украине, позволяет пациентам получать качественную бесплатную помощь в медучреждениях, которые имеют соответствующие договоры с Национальной службой здоровья.

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