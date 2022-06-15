За два месяца спасено 690 раненых и больных жителей Донбасса и 248 членов их семей.

Медицинские поезда "Укрзализныци" и независимая международная медицинская организация Medecins Sans Frontieres ("Врачи без границ") спасли тысячу человек за два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что за два месяца курсирования спасено 690 раненых и больных жителей Донбасса и 248 членов их семей. Отдельный рейс был посвящен спасению 78 сирот.

"Транспортировка медицинскими вагонами позволяет спасти из-под линии огня наименее мобильных больных и раненых для дальнейшего специализированного лечения в Украине и за ее пределами. Презентованный поезд был собран и оснащен буквально за три недели, а в целом уже 23 старых пассажирских вагона сейчас получили новую жизнь и назначение во время войны", - говорится в сообщении.

Маршруты и остановки поезда держатся в секрете из соображений безопасности медиков и эвакуированных.

Справка УНИАН. MSF (Medecins Sans Frontieres, "Врачи без границ") – независимая международная медицинская гуманитарная организация со штаб-квартирой в Бельгии. Лауреат Нобелевской премии мира 1999 года за гуманитарную деятельность и помощь пострадавшим во время вооруженных конфликтов, от природных и техногенных катастроф. Сейчас в Украине команда MSF насчитывает около 120 международных, а также более 200 украинских сотрудников. Набор в ряды волонтеров MSF постоянно открыт.

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