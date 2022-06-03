Онкоцентры на подконтрольной Украине территории обеспечены лекарствами, однако ситуация постоянно меняется из-за логистических сложностей.

Мариупольский онкологический центр во время войны был разрушен полностью, оккупированные Херсонский и Мелитопольский онкоцентры работают, а Донецкий и Луганский, которые находились в Краматорске и Кременной, переехали во Львов и Ривне.

Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

"На сегодняшний день Херсонский онкологический центр, Мелитопольский онкологический центр и Мариупольский находятся под оккупацией, и мы не знаем, что там происходит, и не можем передать никакие лекарства, которые закупало Министерство здравоохранения. Насколько мне известно, Мариупольский онкоцентр вообще физически уничтожен. Херсонский и Мелитопольский менее пострадали и работают. Но мы не знаем, что там с обеспечением лекарствами и расходными материалами для хирургии и лучевой терапии", - сказал он.

Также он добавил, что из-за переезда Донецкого и Луганского онкоцентров, а также из-за большой миграции украинцев, количество пациентов онкоцентров на западной Украине выросло на 300%.

Кроме этого, Безносенко сообщил, что Черниговский, Сумской и Харьковский онкоцентры возобновляют свою работу.

По его словам, пока что онкоцентры на подконтрольной территории обеспечены лекарствами, однако ситуация постоянно меняется из-за логистических сложностей.

"Мы работаем в режиме "сегодня на сегодня". Мы не можем гарантировать пациенту, что если сегодня есть все лекарства, то через две недели, когда он придет на второй курс химиотерапии, эти лекарства останутся и будут в полном объеме", - пояснил он.

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