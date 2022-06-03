Мариупольский онкологический центр во время войны был разрушен полностью, оккупированные Херсонский и Мелитопольский онкоцентры работают, а Донецкий и Луганский, которые находились в Краматорске и Кременной, переехали во Львов и Ривне.
Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.
"На сегодняшний день Херсонский онкологический центр, Мелитопольский онкологический центр и Мариупольский находятся под оккупацией, и мы не знаем, что там происходит, и не можем передать никакие лекарства, которые закупало Министерство здравоохранения. Насколько мне известно, Мариупольский онкоцентр вообще физически уничтожен. Херсонский и Мелитопольский менее пострадали и работают. Но мы не знаем, что там с обеспечением лекарствами и расходными материалами для хирургии и лучевой терапии", - сказал он.
Также он добавил, что из-за переезда Донецкого и Луганского онкоцентров, а также из-за большой миграции украинцев, количество пациентов онкоцентров на западной Украине выросло на 300%.
Кроме этого, Безносенко сообщил, что Черниговский, Сумской и Харьковский онкоцентры возобновляют свою работу.
По его словам, пока что онкоцентры на подконтрольной территории обеспечены лекарствами, однако ситуация постоянно меняется из-за логистических сложностей.
"Мы работаем в режиме "сегодня на сегодня". Мы не можем гарантировать пациенту, что если сегодня есть все лекарства, то через две недели, когда он придет на второй курс химиотерапии, эти лекарства останутся и будут в полном объеме", - пояснил он.