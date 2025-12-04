Есть реальная угроза масштабной вспышки, которая может разрушить многолетние достижения и перегрузить системы здравоохранения.

Мировая борьба с малярией потеряла темп из-за изменений климата, устойчивости паразитов к лекарствам и сокращения финансирования, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает The Telegraph, по данным ежегодного отчета ВОЗ, опубликованного в четверг, малярия, которая преимущественно поражает детей в Африке, в 2024 году унесла жизни 610 тысяч человек, тогда как годом ранее было 598 тысяч. Количество случаев возросло до 282 миллионов - это самый высокий показатель с 2000 года.

Питер Сандс, директор Глобального фонда, финансирующего программы борьбы с малярией, отметил, что хотя десятилетиями предупреждали о риске стагнации, сейчас случаи заболевания явно растут. По его словам, существует реальная угроза масштабной вспышки, которая может разрушить многолетние достижения и перегрузить системы здравоохранения.

Несмотря на значительный прогресс в уменьшении глобальной смертности от болезни с начала XXI века, в последние годы достижения застопорились. Сейчас 47 стран сертифицированы как свободные от малярии, тогда как в Эфиопии, Мадагаскаре, Афганистане и Йемене количество случаев растет.

ВОЗ объясняет распространение болезни двумя сложными факторами: паразитом малярии и комарами-переносчиками. Среди причин вспышки - изменения климата, которые создают благоприятные для комаров теплые и влажные условия и распространяют их в ранее незараженные регионы.

Сандс отметил, что для многих в богатых странах малярия выглядит далеким риском, однако следует помнить, что еще 50 лет назад она угрожала Южной Европе, а 25 лет назад - США. Из-за изменений климата, устойчивости к лекарствам и новых видов комаров, заболевания, переносимые комарами, такие как денге, чикунгунья и малярия, распространяются на новые территории.

Устойчивость к привычным препаратам, включая артемизинин - ключевым средством борьбы с болезнью - зафиксирована по меньшей мере в восьми странах. Также отмечена устойчивость к пиретроидам - главного класса инсектицидов для обработки домов и противомоскитных сеток - в 48 странах в течение последних пяти лет.

Дополнительно конфликты и нестабильность затрудняют доставку лекарств и сеток, а внутренне перемещенные лица оказываются в местах с плохой санитарией, что повышает риск укусов комаров. Кроме того, финансовая поддержка со стороны богатых стран снизилась на примерно 21% за последний год, что угрожает обеспечению Африки жизненно важными средствами борьбы с малярией.

Несмотря на ухудшение ситуации, отмечают исследователи, новые инструменты для борьбы с малярией уже спасли жизни. К ним относятся две вакцины - R21 и RTS,S - которые внедрены в Африке в 2024 году и, по пилотным исследованиям, снижают смертность на 13%. Также широкое применение сеток, обработанных инсектицидом хлорфенапиром, позволило предотвратить по меньшей мере 13 миллионов случаев.

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что новые инструменты дают надежду, однако значительные вызовы остаются. Он подчеркнул, что рост числа случаев и смертности, угроза резистентности и сокращение финансирования могут откатить достижения последних двадцати лет.

