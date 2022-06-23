Также Украина может получить 150 млн евро до конца года на строительство реабилитационных клиник или модернизацию существующих больниц.

Украина с начала полномасштабного вторжения России получила от западных партнеров лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования на 11 млрд грн.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если мы говорим о лекарственных средствах, медицинских изделиях и медицинском оборудовании, то ориентировочная помощь в пересчете на гривни с начала войны составляет примерно 11 млрд грн. Где-то 8 тысяч тонн лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования поступило в Украину от наших партнеров. В основном это США и страны Евросоюза", - сказал он.

Также министр добавил, что сегодня продолжает действовать программа "МедЕвак", по которой раненые украинцы получают бесплатное лечение в европейских больницах.

"По состоянию на сегодня на лечение за рубежом через эти каналы отправлены 1033 украинских пациента", - сказал он.

Кроме этого, Ляшко добавил, что во время своего визита в Польшу он предварительно договорился о получении Украиной инвестиций в размере 150 млн евро на строительство реабилитационных клиник или модернизацию существующих больниц.

"Потенциально договорились о возможных инвестициях уже в этом году в районе 150 млн евро в строительство реабилитационных клиник или модернизацию существующих больниц, чтобы на их базе разместить университетскую клинику в соответствии с лучшими европейскими практиками", - сказал он.

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