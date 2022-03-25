Госпиталь полностью занят ранеными военнослужащими Российской Федерации.

В больнице оккупированного Луганска создали военный госпиталь для раненых военных РФ, часть больницы отведена для хранения трупов.

Об этом свидетельствует оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов 25 марта.

"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, что полностью занят ранеными военнослужащими Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине линия обороны остается неизменной, однако по мирным районам работает вражеская авиация.

По данным Гайдая, оккупанты обстреливают Луганскую область из всех возможных калибров.

Вас также могут заинтересовать новости: