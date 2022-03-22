Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.

В Украине на польско-украинской границе на пути ко Львову открыли первый полевой госпиталь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Персонал полевого госпиталя насчитывает 65 человек, среди которых медики, парамедики, логисты и менеджеры. Все они — израильские эксперты по таким медицинским направлениям, как: медицина скорой помощи; внутренняя медицина; педиатрия; акушерство и гинекология; общая хирургия; ортопедия; отоларингология; психиатрия; социальная поддержка.

В случае необходимости оперативного вмешательства операции будут проводиться смешанными объединенными группами медиков в сотрудничестве с городской больницей. Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.

Кроме медицинской помощи, израильские медики будут проводить обучение местных врачей.

В госпитале будут оказывать помощь гражданскому населению. Каждая бригада врачей будет работать посменно - по неделе. Израильские медики готовы работать в Украине до окончания войны.

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