Правоохранители работают над тем, чтобы ликвидировать такое производство.

В Великобритании организованные преступные группировки начали изготавливать собственные брендовые препараты для похудения, которые по внешнему виду напоминают разрешенные лекарства. Это, по мнению властей страны, представляет серьезную угрозу, пишет The Guardian.

В частности агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) сообщило, что эта тенденция только что появилась, из-за чего организация проводила крупнейшую в истории мировых правоохранительных органов операцию по изъятию контрабандных препаратов для похудения.

В то же время глава подразделения уголовного правоприменения MHRA Энди Морлинг сообщил, что за последние несколько месяцев была обнаружена новая модель производства, "при которой преступники инвестируют в разработку собственной упаковки и брендинга... и продают ее как настоящий продукт".

"Это необычная модель. [То, что они изъяли], выглядело как настоящее лекарство, но было полностью нелицензированным и незаконным для продажи в Великобритании. Новейшая модель и уровень инвестиций в упаковку и производственные мощности для продажи в промышленных масштабах - это, несомненно, организованная преступность. Вот почему мы работаем над тем, чтобы ликвидировать эту модель, прежде чем она закрепится", - подчеркнул Морлинг.

По его словам, такой "сложный" продукт является "значительной проблемой" для его подразделения.

В The Guardian напомнили, что в прошлом месяце MHRA провело свою первую операцию по изъятию незаконной фабрики по производству лекарств для похудения в Нортгемптоне.

"Были изъяты десятки тысяч пустых шприц-ручек для похудения, готовых к наполнению, химические ингредиенты и более 2000 нелицензированных шприц-ручек с ретатрутидом и тирзепатидом, которые должны были быть отправлены клиентам", - добавили в публикации.

Морлинг добавил, что в "реестре" есть "значительное количество" уголовных расследований, но "не все они рассматриваются как уголовные дела".

"Мы применяем пропорциональный подход к угрозе, которую они представляют... Приоритетом в каждом случае является общественная безопасность путем изъятия продуктов с рынка", - отметил глава подразделения уголовного правоприменения MHRA.

В агентстве заявили, что новая модель производства "дает потребителям ложное ощущение безопасности, заставляя их думать, что они покупают настоящий продукт".

В частности регулирующий орган анализирует продукты, изъятые в Нортгемтоне, однако там отметили, что "неправильно спекулировать" относительно их состава.

По словам Морлинга, "граница между тем, что считается лекарством, и другими косметическими средствами, доступными сегодня, является размытой". Он добавил, что большинство клиентов считают, что покупая косметические средства в шприцах.

"Некоторые салоны красоты продают их, не осознавая, что продают лекарства, за что могут получить наказание в виде лишения свободы... И клиенты, и продавцы не осознают этого", - объяснил он.

Специалист подчеркнул, что было несколько вариантов производства этих препаратов, начиная с поддельных брендов Mounjaro и Wegovy весной 2023 года.

"На самом деле это были инсулиновые ручки, с которых были удалены этикетки с инсулином... Вторая модель, которую мы увидели в начале 2024 года, состояла из активных ингредиентов в виде порошка для смешивания и инъекций в домашних условиях или предварительно заполненных генерических шприцев", - отметил Морлинг.

Поэтому он подытожил:

"То, что сейчас мы имеем третью модель [производства]... которая почти пытается конкурировать с оригинальным брендовым продуктом, - это что-то новое... Это что-то новое, на что мы должны обратить внимание - раньше мы не видели такого уровня инвестиций и изощренности... Это глобальная организованная преступность. Они выглядели как настоящие лекарства, но они полностью нелицензированные и незаконные для продажи в Великобритании".

