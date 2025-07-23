По словам ученых, возвращение веса также происходило при применении других методов похудения.

Пациенты, принимающие лекарства для похудения, могут снова набирать вес после прекращения приема препаратов. Об этом свидетельствуют результаты метаанализа, опубликованные в BMC Medicine, передает News Medical.

"Исследование, в котором анализируются данные пациентов, получавших препараты для похудения в 11 рандомизированных исследованиях, свидетельствует о том, что, хотя величина восстановления веса варьируется в зависимости от конкретного препарата, существует широкая тенденция к ассоциированному восстановлению веса после завершения курса приема лекарств", - объяснили в материале.

Отмечается, что шесть препаратов против ожирения (АОМ) были одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), среди которых орлистат, фентермин-топирамат и семаглютид.

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"Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) - терапевтический препарат, разработанный для лечения диабета, - также все чаще назначается пациентам для похудения. Однако недавние исследования показали, что пациенты, которым назначают АОМ, могут снова набирать вес через несколько месяцев после прекращения приема этих препаратов", - добавляют в издании.

В свою очередь количество набранного веса зависело от нескольких факторов, включая тип лекарств, которые принимали участники исследования, а также последовательность изменения образа жизни.

"Например, участники, завершившие 36-недельное лечение тирзепатидом, коммерчески доступным РА GLP-1, восстановили почти половину ранее потерянного веса после перехода на плацебо ("ненастоящие лекарства" - УНИАН)", - подчеркнули в News Medical.

По словам авторов исследования, возвращение веса также происходило при применении других методов похудения, таких как шунтирование желудка и вертикальная бандажная гастропластика.

Другие новости о похудении

Ранее диетологи объяснили, почему человек не может похудеть даже при дефиците калорий. Среди таких причин является то, что у человека может не быть дефицита калорий; метаболизм мог подстроиться; плохой сон; потребление недостаточного количества белка и неучет гормонального здоровья.

Ранее исследователи ответили, какова причина ожирения. По их словам, малоподвижный образ жизни не является основной причиной ожирения в США и других странах.

Ученые отметили, что главная причина избыточного веса - еда. Люди или потребляют слишком много еды, или же она не полезна. То есть, в таких продуктах в составе есть добавки, ароматизаторы, красители, консерванты и тому подобное.

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