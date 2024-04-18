Это исследование дает важное представление об экосистеме и о том, как рак использует сигналы окружающей среды для роста и развития.

Ученые разработали новое соединение, используя свои открытия, благодаря которому существующие лекарства против агрессивной формы рака, могут быть перепрофилированы. Они отмечают, что Прорыв в лекарствах может открыть "новую эру" в лечении.

Острый миелолейкоз (ОМЛ), описанный исследователями как "практически неизлечимое заболевание", представляет собой рак, который заставляет костный мозг производить большое количество аномальных клеток крови, пишет Independent. Исследование показало, что блокирование фермента в клетках организма, который реагирует на изменения уровня кислорода, может остановить прогрессирование заболевания.

"Мы надеемся, что это исследование проложит путь к новой эре лечения ОМЛ, и мы хотели бы выяснить, могут ли эти методы лечения быть полезными и при больших опухолях", - прокомментировала профессор гематоонкологии в Институте исследования рака в Лондоне Камил Кранц.

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В присутствии кислорода эти ферменты, известные как пролилгидроксилазы фактора, индуцируемого гипоксией (PHD), становятся активными для нацеливания и разрушения белков, называемых фактором, индуцируемым гипоксией (HIF).

Когда уровень кислорода низкий, ферменты PHD менее активны, что приводит к более высоким уровням HIF.

Исследование, проведенное совместно Институтом исследования рака в Лондоне и Оксфордским университетом, изучало, может ли повышение уровня HIF предотвратить прогрессирование ОМЛ.

"Терапия острого миелоидного лейкоза практически не изменилась за несколько десятилетий. Существует огромная потребность в поиске более эффективных методов лечения этого агрессивного заболевания. Мы впервые показали, что воздействие на пути, которые наши клетки используют для реагирования на уровень кислорода, может обеспечить новый способ лечения лейкемии, не влияя на нормальное производство клеток крови в костном мозге", - пояснила Кранц.

Это исследование дает важные данные об этой экосистеме и о том, как рак использует сигналы окружающей среды, например, сигналы, связанные с уровнем кислорода, для роста и развития.

"Наша следующая задача - довести существующие лекарства и наше новое, более селективное соединение до клинических испытаний. Мы надеемся, что это исследование проложит путь к новой эре лечения ОМЛ, и мы хотели бы выяснить, могут ли эти методы лечения также быть полезными при больших опухолях", - сказала Кранц.

Другие новости о лечении рака

9 марта стало известно, что в Великобритании 41-летний мужчина по имени Бен Тротман одолел агрессивную форму рака благодаря экспериментальному лечению.

А 22 марта ученые заявили, что разрабатывают "ароматизированные леденцы", которые смогут определить, есть ли у человека рак ротовой полости, без болезненных и инвазивных методов.

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