Любопытно то, что ученые заявили об эффективности терапии лекарствами относительно недорогими и давно известными в фармацевтике.

Ученые рассказали о крупнейшем за 20 лет прорыве в поиске препаратов от рака шейки матки. Вместе с лучевой терапией, рекомендуется набор относительно недорогих медикаментов, которые серьезно повышают эффективность лечения.

Данные клинических испытаний указывают на эффективность предлагаемой терапии, благодаря которой шансы пациентки выздороветь увеличиваются на 35%, пишет Би-би-си.

Специалисты выразили надежду, что онкологические клиники по всему миру как можно скорее возьмут новую методику на вооружение и начнут приписывать пациенткам еще до облучения опухоли пропить курс давно известных медикаментов.

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И хотя за последние 25 лет эффективность лучевой терапии возросла, но после нее почти у трети пациенток болезнь возвращается. Теперь эту треть можно будет сократить еще втрое - причем только лишь за счет приема перед облучением нескольких недорогих лекарств.

"Такой подход не только может существенно сократить вероятность возвращения рака, но и фактически уже готов к применению, поскольку нужные лекарства легко доступны по всему миру", - сказал глава Cancer Research UK Иэн Фаукс.

Однако, авторитетные ученые всегда осторожно высказываются о тех или иных методах лечения. Рекомендация какой бы то ни было терапии - дело и вовсе исключительное. Но уверенности онкологам на этот раз придает время. Результаты клинических испытаний подводят итог многолетнего эксперимента с участием 500 женщин.

Половине из них - 250 пациенткам с диагнозом "рак шейки матки", - был рекомендован "обычный" курс лечения. То есть так называемая химиолучевая терапия: сначала курс облучения радиацией (брахитерапия), а после него - еженедельный прием цисплатина, открытого еще в 1965 году.

Другой же половине сначала был дополнительно прописан интенсивный шестинедельный курс приема двух других препаратов: карбоплатина и паклитаксела. Оба эти препарата уже давно и широко применяются для лечения онкологии.

Пять лет спустя врачи подвели предварительные итоги. Из пациенток, получавших стандартное лечение, от рака умерли больше четверти (28%), а по меньшей мере у каждой третьей (36%) начался рецидив.

Из числа женщин, предварительно прошедших дополнительный курс медикаментозного лечения, до пятилетия диагноза не дожила лишь каждая пятая (20%). Причем почти у трех четвертей пациенток (73%) была зафиксирована устойчивая ремиссия.

По словам ведущего исследователя Института рака при Университетском колледже Лондона Мэри МакКормак, исследование "показывает, что курс дополнительного медикаментозного лечения, проводимый непосредственно перед химиолучевой терапией, может снизить риск рецидива или гибели пациентки на 35%". МакКормак добавила, что это самое большое улучшение результатов лечения этого заболевания за последние 20 лет.

Рак шейки матки

Рак шейки матки - одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний по всему миру. Примерно каждый 15-й "женский" онкологический диагноз - это рак шейки матки. Среди пациенток встречаются женщины самого разного возраста: многие из них узнают о своем диагнозе вскоре после 30-летия.

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