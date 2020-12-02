Боль в груди может быть симптомом серьезного заболевания.

Женская грудь - очень чувствительный к гормональным колебаниям орган. Здоровье груди очень важно для любой женщины, поэтому любые проблемы с молочными железами должны быть поводом для обращения к врачу. Резкие, острые или тянущие боли в груди могут напоминать жжение или множество мельчайших уколов.

Причины боли в груди

1. Гормональный дисбаланс организма.

Гормональные всплески – одна из самых распространенных причин боли в молочных железах. Дисбаланс может возникнуть по многим причинам: стресс, недосыпание, переработки, хроническая усталость. Такая боль, как правило, проходит сама по себе после нормализации гормонального фона.

2. Прием гормональных и противозачаточных таблеток.

Подобные препараты сильно изменяют гормональный фон организма, что может приводить к напряжению и болезненность в груди. Если прием таблеток сопровождается подобными симптомами - сразу же обращайтесь к врачу. Но не прекращайте и не увеличивайте дозу препарата самостоятельно.

3. Боль в разные периоды менструального цикла

Боль в молочных железах может возникать в разные периоды менструального цикла. Боль в груди перед месячными и во время месячных часто сочетается с огрубением и повышенной чувствительностью. Врачи считают такие боли нормой, однако если они сопровождаются выделениями из сосков, или такая боль возникла впервые в жизни - это повод обратиться к маммологу. Боль в груди после месячных может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Если грудь опухла болит, но месячные не наступали - это может быть признаком беременности (организм готовится к грудному кормлению).

Боль в груди при менопаузе

Боль в груди у женщин старше 50 лет может быть признаком менопаузы - гормональной перестройки всего организма, которая часто сопровождается болезненностью молочных желез.

Заболевания молочных желез

Если неожиданно начала болеть грудь, а беременность, менопауза и травма груди исключены, скорее всего это признак одного из заболеваний, что требует обращения к врачу.

Мастопатия – разрастание железистой ткани. Сопровождается уплотнениями в области груди и лечится медикаментозным или хирургическим путем.

Читайте такжеБолят глаза: возможные причины, лечение и профилактикаКиста – новообразование с жидкостью внутри нее. Требуют внимательного изучения маммологом, онкологом, гинекологом или хирургом для определения рисков разрыва и назначения лечения.

Доброкачественная опухоль – разрастание тканей, в результате которого возникают тянущие боли. Требует хирургического лечение.

Мастит – воспаление, связанное с гормональными нарушениями и грудным вскармливание.

Рак груди – злокачественная опухоль, требующая немедленного обращения к врачу. Сопровождается отеком больной груди, изменением кожи, изменением формы и цвета соска, уплотнениями в молочных железах, появлением сукровичного, гнойного или кровянистого отделяемого из сосков.

Как провести самостоятельный осмотр груди

Всем девушкам раз в две недели нужно проводить домашний осмотр груди, чтобы проверить её состояние.

Встаньте прямо, руки опустите вдоль туловища. Внимательно осмотрите в зеркале молочные железы, обращая внимание на изменение объема и формы груди, а также изменение цвета кожи, соска и ореола.

Поднимите руки за голову. Исследуйте молочные железы в этом положении: форму, наличие выпуклостей и "лимонной корки".

Сожмите сосок двумя пальцами. Убедитесь в отсутствии болезненных ощущений и выделений.

Двумя-тремя пальцами медленно ощупайте всю молочную железу. Повторите это в положении лежа.

Ощупайте подмышечную впадину и попытайтесь найти подмышечные лимфатические узлы. Если они стали прощупываться недавно - расскажите об этом гинекологу.

Когда стоит обратиться к врачу

При появлении любых выпуклостей или впадин.

При деформации, болезненных ощущениях, выделениях из соска.

Покраснение, отек, "лимонная» корочка" кожи желез.

Наличие узловых уплотнений, болезненных участков.

Увеличение, уплотнение или болезненность подмышечных и лимфоузлов.

Врач может назначить УЗИ, маммографию или биопсию, сделать анализ крови и мочи. Очень важно определить заболевание молочной железы на ранней стадии - тогда почти любое из них можно вылечить.

Вам может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова