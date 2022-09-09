Чем полезно кунжутное масло и как правильно его принимать - узнайте на УНИАН.

Читателям УНИАН хорошо известна польза кунжута, но масло из этих семян также очень полезно. Кунжутное масло применяют в косметологии для улучшения состояния кожи и волос, а в кулинарии его добавляют в салаты и холодные блюда. Наиболее полезным считается нерафинированное кунжутное масло холодного отжима.

Кунжутное масло - полезные свойства

Химический состав кунжутного масла очень разнообразен и полезен. К примеру, витамин Е в его составе полезен для профилактики рака, лецитин полезен для печени, бета-ситостерин снижает уровень вредного холестерина, фитин улучшает работу нервной системы. Витаминов в кунжутном масле немного, зато оно крайне богато полезными жирами и жирными кислотами.

Это масло - единственный источник антиоксидантов сезамола и сезаминола. Эти вещества борются с воспалительными процессами и нормализуют гормональный баланс. Масло кунжута полезно для сердца и эластичности сосудов. Полезно кунжутное масло и для ЖКТ - снимает изжогу, оказывает противовоспалительное и слабительное действие, устраняет эрозийные явления.

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Кунжутное масло советуют пить людям с умственными нагрузками. Оно улучшает работу мозга, укрепляет память, укрепляет нервную систему при стрессе и предотвращает заболевание деменцией. Этот продукт - мощный антидепрессант. В небольших количествах масло полезно в похудении, поскольку сжигает жировые отложение.

Вред кунжутного масла

Как и любое другое масло, этот продукт очень калориен. Перебарщивать с ним не стоит, если вы следите за фигурой.

Кунжутное масло нельзя пить при повышенное свертываемости крови. Также продукт не рекомендуется при варикозе.

Масло сезама - сильный аллерген, поэтому с осторожностью его стоит принимать аллергикам.

Нерафинированное масло нельзя добавлять в горячую еду и жарить на нем продукты.

Как применять кунжутное масло

Взрослым и детям от 14 лет кунжутное масло рекомендуется пить во время еды по 1 чайной ложке два-три раза в день. Также маслом можно заправлять холодные блюда и салаты. Детям до 3 лет можно добавлять в пищу 5 капель масла в день.

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