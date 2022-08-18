Чем полезен кунжут и как часто стоит есть его семена - разобрался УНИАН.

Африканский гость кунжут (другое название - сезам) присутствует во многих десертах и мучных изделиях, а также в салатах с зеленью. Эти семечки настолько полезны, что их можно есть целыми ложками. В чем сила этих семян и кому они могут навредить - разобрался УНИАН.

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Польза кунжута для здоровья

Семена кунжута содержат огромное количество клетчатки. Их рекомендуется принимать в холодное время года, когда нет доступа к свежим овощам и фруктам. Клетчатка улучшает работу органов пищеварительной системы, а также снижает риск развития заболеваний сердца и диабета.

Семечки кунжута в основном состоят из полезных для организма мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень плохого холестерина. Жареный кунжут богат протеином, а также из него лучше усваивается белок. Магний в составе сезама полезен для сердца.

Кунжут богат антиоксидантами, которые снижают артериальное давление. Поэтому ложка сезама будет полезна при приступе гипертонии. Шелуха кунжута полезна для крепких костей. Сезам нормализует уровень глюкозы в крови.

В 3 столовых ложках семян содержится почти 20% суточной норму витамина В1, который полезен для сосудов и нервной системы. В кунжуте очень многомеди - всего 2 ложки восполнят суточную норму. Медь нужна для образования гемоглобина в крови.

В семенах кунжута содержится сезамин - соединение, которое обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Оно крайне полезно для здоровья суставов. Фитострогены в кунжуте полезны для женщин, особенно во время менопаузы.

Как полезнее принимать кунжут

Организм плохо переваривает сезам. Чтобы кунжут лучше усвоился, его нужно тщательно разжевывать. Также очень полезно пить кунжутное масло или есть кунжутную пасту. Её можно приготовить самостоятельно, измельчив в блендере поджаренные семена.

Чем вреден кунжут

Кунжут является сильным аллергеном. Его стоит с осторожностью есть аллергикам и детям. Не рекомендуется есть сезам женщинам в период кормления грудью, поскольку у младенца может быть аллергия на этот продукт. Кунжут повышает свертываемость крови, поэтому его не стоит есть при варикозе и тромбах.

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