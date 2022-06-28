Грецкий орех польза / фото REUTERS

Грецкий орех является самым дешевым и популярным в Украине, он хорошо растет в наших погодных условиях. Этот орех крайне богат витаминами и полезными веществами. Его главным недостатком является высокая калорийность.

Грецкий орех для крови

Несмотря на свою высокую жирность, грецкий орех эффективно снижает уровень холестерина в крови. Калий и магний в составе орехов снижают риск инфарктов и инсультов, укрепляют стенки сосудов, приводят к норме артериальное давление.

Польза грецкого ореха для нервной системы

Грецкий орех полезен для нервной системы из-за богатого содержания фолиевой кислоты и витаминов группы В. Эти вещества помогают справиться со стрессом и депрессией, улучшают настроение. Грецкий орех полезен при бессонице и нервозности.

Польза грецкого ореха для женщин

Грецкие орехи положительно влияют на гормональный фон женщин. Полезны они при нарушениях менструального цикла и болезненных месячных. Вещества в составе этого продукта нормализуют работу половых желез. Беременным женщинам рекомендуется есть этот орех для профилактики дефицита железа.

Вред и польза грецких орехов / pixabay.com

Грецкий орех для иммунитета

Полезным для иммунитета считается масло ореха. Его рекомендуется принимать для укрепления иммунитета против респираторных заболеваний. Также масло грецкого ореха обладает противоопухолевым действием и повышает сопротивляемость радиации.

Польза грецкого ореха для кожи

Масло грецкого ореха полезно не только для иммунитета, но и для кожи. Оно увлажняет и успокаивает кожу, помогает бороться с раздражением и шелушением. Такое масло применяют для лучшего заживления ран, трещин, язв, венозного варикоза, однако раны не должны кровоточить. Полезно наносить его перед загаром.

Чем вреден грецкий орех

  • Этот орех является очень сильным аллергеном. С осторожностью его следует употреблять людям, склонным к аллергиям.
  • Грецкий орех нельзя есть при псориазе, экземе, нейродермите и других кожных заболеваниях, поскольку продукт может обострить болезнь.
  • При болезнях кишечника и поджелудочной железы употреблять орех нежелательно.
  • Переедание от грецких орехов может вызвать головные боли, воспаление миндалин, отек горла. Рекомендуется съедать не больше 100 г ореха в сутки.
  • Грецкий орех очень калорийный - он содержит 653 ккал/100 г. С осторожностью принимать людям с лишним весом.

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