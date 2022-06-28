Польза грецкого ореха для организма неоценима.

Грецкий орех является самым дешевым и популярным в Украине, он хорошо растет в наших погодных условиях. Этот орех крайне богат витаминами и полезными веществами. Его главным недостатком является высокая калорийность.

Грецкий орех для крови

Несмотря на свою высокую жирность, грецкий орех эффективно снижает уровень холестерина в крови. Калий и магний в составе орехов снижают риск инфарктов и инсультов, укрепляют стенки сосудов, приводят к норме артериальное давление.

Польза грецкого ореха для нервной системы

Грецкий орех полезен для нервной системы из-за богатого содержания фолиевой кислоты и витаминов группы В. Эти вещества помогают справиться со стрессом и депрессией, улучшают настроение. Грецкий орех полезен при бессонице и нервозности.

Польза грецкого ореха для женщин

Грецкие орехи положительно влияют на гормональный фон женщин. Полезны они при нарушениях менструального цикла и болезненных месячных. Вещества в составе этого продукта нормализуют работу половых желез. Беременным женщинам рекомендуется есть этот орех для профилактики дефицита железа.

Грецкий орех для иммунитета

Полезным для иммунитета считается масло ореха. Его рекомендуется принимать для укрепления иммунитета против респираторных заболеваний. Также масло грецкого ореха обладает противоопухолевым действием и повышает сопротивляемость радиации.

Польза грецкого ореха для кожи

Масло грецкого ореха полезно не только для иммунитета, но и для кожи. Оно увлажняет и успокаивает кожу, помогает бороться с раздражением и шелушением. Такое масло применяют для лучшего заживления ран, трещин, язв, венозного варикоза, однако раны не должны кровоточить. Полезно наносить его перед загаром.

Чем вреден грецкий орех

Этот орех является очень сильным аллергеном. С осторожностью его следует употреблять людям, склонным к аллергиям.

Грецкий орех нельзя есть при псориазе, экземе, нейродермите и других кожных заболеваниях, поскольку продукт может обострить болезнь.

При болезнях кишечника и поджелудочной железы употреблять орех нежелательно.

Переедание от грецких орехов может вызвать головные боли, воспаление миндалин, отек горла. Рекомендуется съедать не больше 100 г ореха в сутки.

Грецкий орех очень калорийный - он содержит 653 ккал/100 г. С осторожностью принимать людям с лишним весом.

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